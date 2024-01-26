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İmamoğlu'na eski CHP'li rakip iddiası: Muharrem İnce bugün sessizliğini bozuyor! "Benim adaylığım Ekrem beye kesin kaybettirir diyorlar"

26.01.2024 10:51 | Son Güncelleme:
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Yeniden Refah ve DEM Parti'nin yanı sıra önümüzdeki seçimlerin en çok konuşulan partilerinden biri de Muharrem İnce'nin Memleket Partisi. Rekabetin giderek kızıştığı İBB yarışı için İnce'nin de kararını verdiği konuşuluyor. Bir süredir CHP ile yakın temas halinde olan Memleket Partisi'nde gözler bugün İnce'nin yapacağı öne sürülen kritik açıklamaya çevrildi.

İmamoğlu'na eski CHP'li rakip iddiası: Muharrem İnce bugün sessizliğini bozuyor! "Benim adaylığım Ekrem beye kesin kaybettirir diyorlar"

Cumhuriyet'in ikinci asrının ilk seçimine 65 gün kaldı! 31 Mart yerel seçimlerinde heyecan her geçen gün yeni adayların açıklanmasıyla artıyor. Partiler özellikle büyükşehirler için iş birliği mi yapacakları yoksa bağımsız mı girecekleri konusunda son kararlarını veriyor. 2019'da göreve geldiğinden beri adı gündemden hiç düşmeyen Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı İBB koltuğunda 1 Nisan sabahı kimin oturacağı da büyük merak konusu.

İNCE'NİN 'İMAMOĞLU' KARARI BELLİ OLDU

Canlı yayında "son dakika" olarak verilen kulis bilgisi ise İBB seçiminin sonucunda önemli rol oynaması beklenen Memleket Partisi'ne dair. Gazeteci Erdoğan Aktaş, tv100 ekranlarında yayına başlamadan önce Memleket Partisi'ne yakın isimlerle yaptığını belirttiği görüşmelerden aktardığı iddiaya göre Memleket Partisi İBB'de İmamoğlu'na rakip çıkarıyor!

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GÖZLER BUGÜN İNCE'YE ÇEVRİLDİ

CHP ile iş birliği yapıp yapmayacağı konusunda kararını veren Memleket Partisi, İstanbul'da İmamoğlu'na rakip çıkaracağı adayı da iddiaya göre belirledi. Dün akşamki canlı yayında konuşan Erdoğan Aktaş'ın ifadeleri şöyle:

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"Muharrem İnce CHP ile görüşmelerinden bir sonuç alamadı. Partiye çok yakın isimlerle birkaç dakika önce konuştum ve bu durumda Memleket Partisi seçime tek başına giriyor. Yarın İnce, 13 belediye başkan adayını açıklayacak. Bunların arasında İBB adayı yok. Memleket Partisi ve CHP arasında Tunceli-Dersim, Şeyh Sait meseleleri anlaşmazlık konusu. Özellikle İnce'nin DEM Parti ile ilişkiler konusunda sıkıntıları ifade ettiği söyleniyor."

Muharrem İnce de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinin izleyeceği yol haritasını bugün açıklayacağını duyurdu.

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İMAMOĞLU'NA ESKİ CHP'Lİ RAKİP

Öte yandan partinin İBB adayının isminin de belirlendiği öne sürüldü. Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre İmamoğlu'na karşı Memleket Partisi'nden yarışacak isim esi Devlet Bakanı Mehmet Sevigen. Sevigen'in adaylığının ise önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

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"BEN GİRERSEM EKREM BEY KESİN KAZANAMAZ DİYE BAKIYORLAR"

Geçtiğimiz günlerde CNN Türk'e konuşan Sevigen adaylık iddialarını sorulması üzerine şu mesajlarıyla dikkat çekmişti:
"Ben Memleket Partisi seçime ayrı girdiği zaman Memleket Partisi’nin İstanbul büyükşehir belediye adayı eğer isterlerse olurum. Ben halkıma hizmet için gelirim, kavga etmek için gelmem. Ben girersem kesin Ekrem bey kazanamaz diye bakıyorlar. Ben seçimi kazanırım diye düşünüyorum. Ben Ekrem beyin kibrini, halka tepeden bakmasını, parmak sallamasını beğenmiyorum. İnsanlara tepeden bakanlardan nefret ediyorum. Ekrem Beyin insanları hor görmesini, parti adaylarını belirlemek istemesini beğenmiyorum. Aklını cumhurbaşkanlığına takmış.”

KILIÇDAROĞLU'NA MUHALİFLİĞİYLE BİLİNİYOR

Sevigen 5 Ekim 1995 - 6 Mart 1996 aralığında Devlet Bakanlığı görevini yürütmüştü. Kılıçdaroğlu'na yönelik sert suçlamalarıyla gündeme gelen Sevigen, CHP'den 2021'de ihraç edildi. 2023 seçimlerinin ardından yaptığı bir açıklamada Sevigen "'Kemal Bey'i ben kaydettim partiye. Ethem Sancak getirdi, Deniz Baykal'ın talimatıyla ben kaydettim. Özür dilerim. Hata yapmışım. Tüm Türkiye'den özür dilerim. Gelinen noktada zulüm ediyor. Ben kendimi sorumlu hissediyorum'' demişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Yerel seçim Muharrem İnce Memleket Partisi ibb
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