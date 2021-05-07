İmamoğlu'na şimdi de 'düğün soruşturması' mı? Çarpıcı iddia

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'türbede ellerini arkadan bağlayarak yürüdüğü' gerekçesiyle başlatılan ön inceleme kamuoyunda gündem yarattı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu görüntüleri gördükten sonra ben de saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Böyle bir görüntü olamaz. Burada bir soruşturma söz konusu değildir. Ben buna soruşturma izni vermem" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu hakkında başlatılan ön incelemenin yankıları sürerken dikkat çeken yeni bir iddia ortaya atıldı.

İMAMOĞLU'NA YENİ SORUŞTURMA MI?

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "ellerini arkadan bağlama" soruşturmasının peşinden “HDP'li başkanları ziyaret etti" soruşturması açılabileceğini belirtti.

İBB Başkanı İmamoğlu ile ilgili yürütülen soruşturma konularından birinin de seçimden sonra Güneydoğu'ya gidip bazı belediye başkanlarıyla görüşmesinin olduğunu belirten Öztürk, yaşanan süreci aktardı.

BATMAN'DAKİ DÜĞÜN

Seçimden sonra İBB Başkanı İmamoğğlu'nun CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın yeğeni Cihan Yaşar'ın Batman'daki düğününe katıldığını hatırlatan Öztürk; İmamoğlu'nun Batman'da bazı HDP'li başkanlarla görüştüğünü, bu konuyla ilgili de savcılığın soruşturma izni verdiğini iddia etti.



