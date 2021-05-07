HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İmamoğlu'na şimdi de 'düğün soruşturması' mı? Çarpıcı iddia

İmamoğlu'na şimdi de 'düğün soruşturması' mı? Çarpıcı iddia

07.05.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan ön incelemenin yankıları sürerken, yeni soruşturma iddiası gündem yarattı.

İmamoğlu'na şimdi de 'düğün soruşturması' mı? Çarpıcı iddia

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'türbede ellerini arkadan bağlayarak yürüdüğü' gerekçesiyle başlatılan ön inceleme kamuoyunda gündem yarattı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu görüntüleri gördükten sonra ben de saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Böyle bir görüntü olamaz. Burada bir soruşturma söz konusu değildir. Ben buna soruşturma izni vermem" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu hakkında başlatılan ön incelemenin yankıları sürerken dikkat çeken yeni bir iddia ortaya atıldı.

İMAMOĞLU'NA YENİ SORUŞTURMA MI?

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "ellerini arkadan bağlama" soruşturmasının peşinden “HDP'li başkanları ziyaret etti" soruşturması açılabileceğini belirtti.

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklamasıBakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu ile ilgili yürütülen soruşturma konularından birinin de seçimden sonra Güneydoğu'ya gidip bazı belediye başkanlarıyla görüşmesinin olduğunu belirten Öztürk, yaşanan süreci aktardı.

BATMAN'DAKİ DÜĞÜN

Seçimden sonra İBB Başkanı İmamoğğlu'nun CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın yeğeni Cihan Yaşar'ın Batman'daki düğününe katıldığını hatırlatan Öztürk; İmamoğlu'nun Batman'da bazı HDP'li başkanlarla görüştüğünü, bu konuyla ilgili de savcılığın soruşturma izni verdiğini iddia etti.

ımamoglu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Çarpıcı iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı 'Başbakan' yapmak istiyorÇarpıcı iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı 'Başbakan' yapmak istiyor
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Saygı Öztürk

En Çok Okunan Haberler

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, Sedat Peker'in iddialarına yalanlama

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, Sedat Peker'in iddialarına yalanlama

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Varank gökyüzündeki esrarengiz ışıkların sebebini açıkladı

Bakan Varank gökyüzündeki esrarengiz ışıkların sebebini açıkladı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.