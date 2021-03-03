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İmamoğlu'ndan dava tepkisi: Gündemi alabora etme çabaları bunlar

03.03.2021 16:09 | Son Güncelleme:
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İmamoğlu'ndan dava tepkisi: Gündemi alabora etme çabaları bunlar

Eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Gündemi alabora etmek için çabalar bunlar. Bazı konularda gündem yaratılıyor, sonra bunlar buzluğa konuluyor. İstediği zaman buzluktan çıkartılıyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’deki ana yerleşkede, gazetecilerin hakkında açılan davayla ilgili sorusunu yanıtladı.

İmamoğlu, dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz'un suç duyurusu üzerine açılan 'hakaret' davasında açıklanan savcılık mütalaasıyla ilgili değerlendirmesini soran gazetecilere, şu yanıtı verdi:

"Gündemi alabora etmek için çabalar bunlar. Bazı konularda gündem yaratılıyor, sonra bunlar buzluğa konuluyor. İstediği zaman buzluktan çıkartılıyor, istediği zaman gündemde parlatılıyor ve bunun üstünde tepinilmesi isteniyor. Ben, böyle yapmayacağım. Bu ülkenin gerçekten kronik, kritik sorunları var; en büyüğü yoksulluk. Sokakta yüzleşiyoruz.

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"UMARIM YARGI, KALAN SÜREÇTE EN DOĞRU KARARI VERİR"

Ona çare bulmak istiyoruz. İnsanların umutlarını büyütmek istiyoruz. Genç insanların, liyakatli bir şekilde işe girmelerini sağlamak, umutla, bu ülkenin neresinde olursa olsun, adil bir ortamda bireyler olarak devletin bütün imkanlarından faydalandığı bir ortam var olsun istiyoruz. Bu sorunların çözümüyle mücadele ederken, burada yapılmaya çalışılan, alınmaya çalışılan kararlar üzerinden yorumda bulunmayacağım. Bizim gündemimiz yoksulluktur, fakirliktir. Umarım yargı, kalan süreçte en doğru kararı verir."

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Ekrem İmamoğlu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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