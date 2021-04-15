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İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu için hazırlanan fezlekeye tepki: Demokrasimiz adına yüz kızartıcı

15.04.2021 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle TBMM'ye sunulan fezlekeye ilişkin "TBMM gündemine gelmesi dahi demokrasimiz adına yüz kızartıcıdır" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu için hazırlanan fezlekeye tepki: Demokrasimiz adına yüz kızartıcı

CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 8'i CHP'li, 2'si HDP'li olmak üzere 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezleke Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekeye tepki gösterdi.

İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili fezlekenin TBMM gündemine gelmesi dahi demokrasimiz adına yüz kızartıcıdır.

Hiçbir güç Cumhuriyet Halk Partisi’ni susturamadı, susturamayacak."

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Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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