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İmamoğlu'ndan metrobüste oturmak isteyen vatandaşa: Biraz sabır

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 21:29 | Son Güncelleme

Milli Piyango haberi için Eminönü'ne giden CNN TÜRK muhabiri ile metrobüs yolcusunun diyaloğu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu paylaşıma tepkisiz kalmayan isimlerde biri de CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu, sosyal medya haesabından metrobüste oturmak isteyen vatandaşa seslenerek, "Biraz daha sabır sevgili hemşehrim... 93 gün kaldı" ifadelerini kullandı.

Milli Piyango haberi için Eminönü'ne giden CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman, bir metrobüs yolcusunun hayalini dinledi.

En büyük hayalinin kendine özel metrobüs almak olduğunu söyleyen metrobüs yolcusu şöyle konuştu:

"İstanbul gibi büyük bir şehirde benim en büyük hayalim kendime özel metrobüs almak. Sırf, ayakta işe gidip gelmemek için. Hangi gün oturacağım onu düşünüyorum.

Yaklaşık 5 yıldır her sabah oturabilme umuduyla evden çıkıyorum ama bir şekilde oturamıyorum. Oturarak eve gitmenin duygusunu yaşamak istiyorum. Bir gün boş koltuk buldum, oturdum.

Onda da yaşlı bir amca denk geldi, 'Evladım yer verir misin?' dedi. 'Tabii ki' dedim. 3-5 saniye oturdum. Amca da tesadüfen son durağa kadar inmedi. Hep böyle ayakta gittim.”

EKREM İMAMOĞLU SOSYAL MEDYADAN SESLENDİ

CHP’nin 31 Mart’taki İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu da vatandaşa sosyal medya hesabından seslendi.

"İmamoğlu, şu mesajı yazdı:Biraz daha sabır sevgili hemşehrim... 93 gün kaldı"

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"METROBÜSLE İLGİLİ SÜRPRİZ BİR AÇIKLAMAM OLACAK"

İmamoğlu, verdiği bir röportajda metrobüsle ilgili projeleri olduğunu belirterek "O konuda sürpriz bir açıklamam olacak. Başka bir kavramı İstanbullularla buluşturacağım. Bu arada aktarmalarla ilgili sorunlar geliyor bana. Aktarma farklarıyla problem yaşayan çok sayıda İstanbullu var. Bunu ele alacağım" ifadesini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
chp de desek imamdan kurtuluş yok yani:)
vatandaşın hayali bile fakir be
İzmir Ankara yanına İstanbul yakışır.İmamoğlu İzmir de yenilen Binali yi burda da inşallah yenecek.
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