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  4. İmamoğlu'ndan sürpriz ziyaret! CHP Sultangazi adayı Ferhat Epözdemir'le birlikte AK Parti Seçim Ofisi'ne geldi, çay ikramını geri çevirmedi

İmamoğlu'ndan sürpriz ziyaret! CHP Sultangazi adayı Ferhat Epözdemir'le birlikte AK Parti Seçim Ofisi'ne geldi, çay ikramını geri çevirmedi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
22.02.2024 15:16 | Son Güncelleme:
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İstanbul'daki seçim çalışmalarını sürdüren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. CHP Sultangazi Belediye Başkan adayı Ferhat Epözdemir ile birlikte ilçedeki bir semt pazarını ziyaret eden İmamoğlu, daha sonra sürpriz bir şekilde Sultangazi'deki AK Parti Seçim Ofisi'ne geldi. Buradaki AK Partililere başarılar dileyen İmamoğlu, çay ikramını ise geri çevirmedi.

Seçimlere yaklaşık bir ay gibi bir süre kalırken, İstanbul'daki seçim yarışı hız kazandı. 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçmesi beklenirken, son gelen anket sonuçlarında da yarışın başa baş devam ettiği belirtildi.

Adaylar, seçim çalışmalarına tam gaz devam ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Sultangazi Belediye Başkan adayı Ferhat Epözdemir ile birlikte ilçedeki bir semt pazarını ziyaret etti.

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Ziyaret sırasında bir esnaf, İmamoğlu’na, “Sütlerimiz geliyor Başkanım. Her ay, her ay geliyor kapının önüne. Hanım alıyor. Teşekkür ettim” sözleriyle seslendi. İmamoğlu’nun esnafa yanıtı, “Allah razı olsun. Ne mutlu bana. Allah çocuğunuza güzel ömür versin” oldu.

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AK PARTİ SEÇİM OFİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Sultangazi'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen İBB Başkanı İmamoğlu, daha sonra AK Parti Seçim Ofisi'ni ziyaret etti.
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Beraberindeki heyetle AK Parti'nin seçim ofisine gelen İmamoğlu, çalışanlarla tek tek el sıkıştı.

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Başarı dileklerini ileten İmamoğlu "İyi çalışmalar, başarılar. İnşallah huzur içinde, saygılı ve sevgili bir seçim dönemi geçiririz. Seçimler oluyor bitiyor herkes yine komşuluğa devam ediyor. Onun için herkes fikrini, duygularını anlatsın,düşüncelerini ve projelerini anlatsın millet de karar versin" dedi.

ÇAY İKRAMINI GERİ ÇEVİRMEDİ

İmamoğlu, "Çay ısmarlayalım" teklifini ise geri çevirmedi. İmamoğlu kapıdan ayrıldığı sırada ise bir vatandaşın "Görünce seni çok memnun oldum" dediği duyuldu.

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ERDOĞAN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan İmamoğlu'nun ziyareti sırasında açık olan hoparlörden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin duyulması dikkat çekti.

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