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İmamoğlu'ndan 'Tedbir aldınız mı?' diye soran muhabire yanıt: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 22:51 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta yoğun yağış sonrası su baskınları olan mahallede incelemelerde bulunurken, "Uyarılar yapılıyordu, tedbir aldınız mı?" diye soran CNN Türk muhabirine, "20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin" şeklinde yanıt verdi.

İmamoğlu'ndan 'Tedbir aldınız mı?' diye soran muhabire yanıt: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel felaketinin yaşandığı Esenyurt'ta incelemelerde bulundu.

Vatandaşlarla konuşan İmamoğlu, “Bu sorunu inşallah bu yaz bitireceğiz inşallah" dedi. Vatandaşlara gerekli yardımın yapılacağını belirten İmamoğlu, sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

CNN TÜRK MUHABİRİNE 'TEDBİR' YANITI

İmamoğlu’nun incelemeler sırasında CNN Türk muhabirinin sorduğu, "Uyarılar yapılıyordu, tedbir aldınız mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Nasıl bir tedbir mesela sorduğunuz? Yağmuru durduramayız biliyorsunuz. Ama biz bu sorunu çözeceğiz. 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin."

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