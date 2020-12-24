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İmamoğlu'ndan 'Türkçe ezan' tartışmalarıyla ilgili açıklama

24.12.2020 16:13 | Son Güncelleme:
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İmamoğlu'ndan 'Türkçe ezan' tartışmalarıyla ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin düzenlediği Şeb-i Arus töreninde Türkçe Kuran-ı Kerim ve ezan okunmasına yönelik tepkilere "Bir kere Şeb-i Arus’da ezan yok. Türkçe ezan istismarı da var burada; çok acı" ifadesiyle yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Adil, Yeşil ve Yaratıcı İstanbul Yolunda 18 Ay” başlığıyla düzenlediği “hesap verme” etkinliğinin ardından, Haliç Kongre Merkezi’nde gazetecilerle bir araya geldi. İmamoğlu, medya mensuplarının gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.

"YÜCE KUR'AN'IN ARAPÇA OKUNMASI GEREKİR"

Haber Global'de yer alan habere göre İmamoğlu, İBB ve Evrensel Mevlana Âşıkları Vakfı (EMAV) iş birliğiyle Mevlana’nın 747. vuslat yıldönümünde Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen Şeb-i Arus töreni sonrasında yaşanan “Türkçe ezan” tartışmalarıyla ilgili "Şunu da net ifade edeyim: Bence de Şeb-i Arus töreninde, Yüce Kur’an’ın Arapça okunması gerekir. Bunu derken, unutmayalım ki, dilimiz bizim için önemli. Dilimizi yok sayarak, anlatırken Türkçe’mizi düşmanlaştırma çabalarıyla tanımlama yapmanın da büyük bir yanılgı olduğunun altını çizmek isterim" dedi.

İmamoğlu açıklamasının devamında şunları ifade etti:

Bir kere dünden bugüne konuşmacılar, köşe yazarları bir ezan sürecini tarifleyerek, ‘Bu törende ezan şöyle okundu, böyle okundu’ dedi. Bir kere Şeb-i Arus’da ezan yok. Türkçe ezan istismarı da var burada; çok acı.

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