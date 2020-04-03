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İmamoğlu'ndan yardım kolisiyle ilgili tartışmalara cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 12:10 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin dağıtacağı yardım kolilerinin içeriğinin azlığı ve fiyatı ile ilgili tartışmalara açıklık getirerek, "İlk koli prototip olarak açıklanmıştı. Bir kaç eksiği vardı. Yağını artırdık" dedi. İmamoğlu, bağış kampanyasına ait hesapların bloke edilmesiyle ilgili ise, "Bu yanlıştan dönülmesi konusunda uyarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan yardım kolisiyle ilgili tartışmalara cevap

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yardım kolilerinin hazırlandığı Kartal Lojistik Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Yardım kolilerinin nasıl hazırlandığını anlatan İmamoğlu, "Bizden yardım isteyen vatandaşın sayısı 100 bine koşuyor. İBB olarak bize yapılan başvurular üzerinden kolilerimizi hazırlayıp destek olmaya devam ediyoruz. Bağışların koliye dönüşümü var. İlk koli prototip olarak açıklanmıştı bir kaç eksiği vardı. Yağını artırdık pirinç yoktu pirinci ekledik. Kolimiz daha donanımlı hale dönüştü. Dört kişilik aileni 15 günlük ihtiyacına katkı sağlayacağız. Bu yardımlar devam edecek. Bize kısa zaman içerisinde 12 bin 500 aşkın yardımda bulunuldu. Nakit bağışını yaptı. Bunlar şartsız bağıştır. Gönülden kurumumuza aktardığı bağıştır. 9 bin 500’e yakın insanımızın yardım kartlarına pazartesiden itibaren 300 ve 600 liralık nakit yükleyeceğiz. Vatandaşlar ayni ve nakdi bağışlarına devam edebilir. Nasıl bağışta bulunacağını bize ulaşıp öğrenebilirler" dedi.

İBB ’nin yardım kampanyasının durdurulması ile ilgili de konuşan İmamoğlu, "2 bin 100 kişinin yardım kampanyası dondurulmadan yatırdığı 900 bin liramız duruyor. Bu yanlıştan dönülmesi konusunda uyarımızı yaptık" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu yardım kolisi

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