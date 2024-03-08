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İmamoğlu'ndan yeni seçim şarkısı: 'Yok bu işin sağı solu, aklın yolu İmamoğlu'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
08.03.2024 18:11
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun İstanbul Gönüllüleri’ne teşekkür ederek paylaştığı yeni klibi yayınlandı. ‘Aklın yolu’ ismi verilen klibi…

Yerel seçimler yaklaşırken parti ve adaylar seçim şarkılarıyla dikkat çekiyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler kapsamında hazırlanan yeni klibi yayınlandı ve sosyal medyada gündem oldu.

'AKLIN YOLU İMAMOĞLU' BAŞLIĞIYLA YAYINLANDI!

‘Aklın yolu İmamoğlu’ başlığıyla yayınlanan klipte; İmamoğlu, “Aklın yolu; açtığı yolda, gösterdiği hedefe hiç durmadan yürümektir” dedi.

Klip için hazırlanan şarkıda ise “Bu yol istiklal yolu, Mustafa Kemal dolu. Yok bu işin sağı solu, aklın yolu İmamoğlu” ifadeleri yer aldı.

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