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İmamoğlu'nun Karadeniz ziyareti İBB Meclisi'nde tartışıldı! CHP Grup Sözcüsü Uslu'dan, 'Erdoğan'lı savunma: İlk kez olmuyor

16.05.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz'e yaptığı ve çok konuşulan ziyaretin tartışmaları devam ediyor. Son olarak İBB Mayıs ayı meclis toplantısındaki tartışmada, AK Parti isimler "ziyarette İBB bütçesinden kaynak kullanıldı mı?" sorusunu yöneltti. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı bu soruya 'kullanılmadı' yanıtını verirken ziyaretin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde Siirt'e yaptığı ziyaretle aynı amacı taşıdığını savundu.

İmamoğlu'nun Karadeniz ziyareti İBB Meclisi'nde tartışıldı! CHP Grup Sözcüsü Uslu'dan, 'Erdoğan'lı savunma: İlk kez olmuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mayıs ayı meclis toplantısında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi ve kentin çeşitli noktalarına konulan Şahmeran heykelleri tartışıldı.

İBB mayıs ayı meclis toplantılarının ilk birleşimi Saraçhane'deki Başkanlık Binası'nda Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı. Toplantıda, soru önergeleri okundu. Soru önergeleri arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi ve Şahmeran heykelleri de konuşuldu.

"İBB BÜTÇESİ BUNLAR İÇİN KULLANILDI MI?"

Toplantıda AK Parti Meclis Üyesi Kübranur Uslu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Trabzon-Rize-Artvin gezisi ile ilgili soru önergesi sundu. Uslu, "Amacınızın İstanbul'a hizmet etmek olmadığını, İstanbul'un kamu kaynaklarını, bütçesini, adeta bir reklam ajansı gibi, aparat olarak kullandığınızı kendi siyasi kariyer planlamanız için defalarca söylemiştik. Bu gezi bu iddiamızın adeta bir ispatı oldu. Makam sevdası ve başka makamlara konma hesabıyla İstanbul'un kaderiyle baş başa bırakıldığına makamın hakkını vermek yerine bu şehirdekilerin hakkını başka yerlere harcadığınıza şahit olduk. Bu şehrin sahipsiz bırakıldığını görüyoruz. İBB Başkanı sıfatıyla Karadeniz'de miting yapmanızın amacı nedir? Bu gezinin resmi bir amacı var mıdır? Karadeniz'de düzenlediğiniz mitingler için aklımızla dalga geçer gibi bir gerekçe gösterseniz de bunun siyasi bir organizasyon olduğu çok açık. Gezi ile ilgili harcamalar kim tarafından nasıl finanse edildi, İBB bütçesi bunlar için kullanıldı mı, Kullanıldıysa ne kadar kullanıldı" ifadelerini kullandı.

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"BU İLK KEZ OLAN BİR ŞEY DEĞİL"

Uslu'ya cevap veren CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, "Bayramlarda herkes memleketine gider, başkan da memleketine gitmiştir. Büyükşehir Belediye başkanı olduğu dönemde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'te ne işi varsa Ekrem İmamoğlu'nun da Karadeniz'de aynı işi vardı. Pandemi öncesinde bölgeye geleceği sözünü vermişti, pandemiden dolayı böyle geniş çaplı gezi yapamamıştı. Hem memleketine gitmek hem de çevredeki ilçeleri ziyaret etmek gibi bir programı vardı. Son derece doğal. Sanırsınız ki ilk defa bir belediye başkanı kendi görev yaptığı ilin ya da ilçenin dışına çıkarak bir il ya da ilçeyi ziyaret ediyor. Bu ilk kez olan bir şey değil. Belediye başkanları başka il ve ilçelere giderler. Gezi masraflarıyla da ilgili ben geçen ay burada söylemiştim başkanımız kendi kullandığı makam aracını bile eğer belediyenin makam aracıysa yakıtını kendi karşılıyor. Onun dışında makam aracı bile kullanmıyor. Geziyle alakalı olarak da bir tek kuruş kamu kaynağı harcamamıştır. Belediye başkanımız kendi masraflarını kendi karşılamıştır" diye konuştu.

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"KİM HANGİ SEBEPLE YAPILMASINA SEBEP VERMİŞTİR"

AK Parti Meclis Üyesi Ahmet Rasim Yücel ise, Şahmeran heykellerine ilişkin soru önergesinde bulundu. Müze Gazhane'deki tartışmalı çizime değinen Yücel, "Duvarlara çizdirdiğiniz sözüm ona sanat eserinin adı nedir? Kim hangi sebeple yapılmasına sebep vermiştir. Sözüm ona sanat eserlerini kime yaptırdınız? Belediye kasasından ne kadar para ödenmiştir?" dedi.
CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise, "Şahmeran heykellerine 7 milyon ödendiği iddiası tamamen yalandır. Bu iddia doğru bir iddia değildir. Bazı sosyal medya hesaplarında bunlara ilişkin bir takım şeyler yazılıyor, Şahmeran heykellerine 34 milyon lira verildiğine dair olan paylaşımlar da gördüm. AK Parti elinde belge olsa önergeden önce bunu görürdük. Büyükşehir belediyesi bu heykeller için herhangi bir para ödemedi. Şahmeran heykelleri 2 ay kadar sergilenecek ve daha sonrasında bir müzayede ile buradan elde edilecek gelir kız çocuklarımızın okuması için burs olarak verilecek. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak. Buradan gelecek gelir belediyenin kasasına değil kız çocuklarımızın okutulması için burs olarak okutulacaktır. Sosyal medyada gördüğümüz bir takım karikatürlere baktığımda ben karikatür görüyorum. Bunlar büyükşehir belediyesinin özel olarak çizdirdiği karikatürler değil. Büyükşehir Belediyesi Cartoon İstanbul Mizah Kültür Resim ve Roman festivali düzenliyor. 19 Mayıs'ta açılacak ve 4 gün sürecek. Ülkemizin tanınmış karikatüristleri bu eserlerin sahibi" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Ekrem İmamoğlu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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