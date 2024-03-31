HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İmamoğlu'nun 'kendine başka parti bulacak' dediği CHP'li Burcu Köksal Afyonkarahisar'da fark attı

İmamoğlu'nun 'kendine başka parti bulacak' dediği CHP'li Burcu Köksal Afyonkarahisar'da fark attı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
31.03.2024 23:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Mart gecesinden sürpriz sonuçlar gelmeye devam ediyor. Seçime CHP'nin başarısı damga vururken Ekrem İmamoğlu'nun, 'Ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak' dediği Afyonkarahisar CHP adayı Burcu Köksal'ın ne kadar oy alacağı merak ediliyordu. Resmi olmayan sonuçlara göre Köksal fark atarak seçimlerde yarışı önde götürüyor.

İmamoğlu'nun 'kendine başka parti bulacak' dediği CHP'li Burcu Köksal Afyonkarahisar'da fark attı

Türkiye tarihi bir seçim gecesini daha geride bırakıyor. Uzun yıllar konuşulacak 31 Mart seçimlerinde birçok adayın nasıl performans göstereceği merak ediliyordu. Bunlardan biri de CHP'de krize neden olan Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'dı.

BURCU

DEM PARTİ SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

CHP'nin Afyonkarahisar mitinginde konuşan Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, DEM Parti'yle ilgili, "Belediye Başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak." demişti. Bu sözler kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı.

ffff

İMAMOĞLU ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İmamoğlu'da Burcu Köksal'ı hedef alarak, "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" demişti.

İmamoğlu'nun Köksal'la ilgili ifadeleri şu şekildeydi;

Ben CHP'liyim ama bu şehrin her insanına hizmet ediyorum. Her siyasi görüşten olan insanına. Öyle ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak, onu söyleyeyim. Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim, o laf nereye giden biliyor musun, hani büyük şehir belediyesi terörist doluydu, onu diyenle bunu diyen aynı akıl. Öyle yağma yok. CHP Atatürk'ün 1920'de TBMM'yi toplarken, herkes kucakladı çağırdı ya, onu kültürü temsil eden Atatürk'ün evlatlarıyla yönetilir. Bu kadar net.

KÖKSAL FARK ATTI

Afyonkarahisar'da an itibarıyla sandıkların yüzde 90'dan fazlası açıldı ve CHP'de uzun süre tartışılan Burcu Köksal aldığı yüzde 50'den fazla oyla seçimi önde götürüyor. Köksal'a en yakın isim AK Partili aday olurken son oranlara göre yüzde 31'lerde kaldı.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: 'Fark 1 milyonun üstünde'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: 'Fark 1 milyonun üstünde'
Şırnak'ta 'şaibe' iddiası! DEM Parti İl Başkanı gözaltına alındıŞırnak'ta 'şaibe' iddiası! DEM Parti İl Başkanı gözaltına alındı
Mal varlığıyla hafızalara kazınan Turgut Altınok, Ankara'da Mansur Yavaş'tan tarihi fark yedi!Mal varlığıyla hafızalara kazınan Turgut Altınok, Ankara'da Mansur Yavaş'tan tarihi fark yedi!
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Burcu Köksal
En Çok Okunan Haberler
Sonuçlardan sonra bu sözlerle stüdyodan ayrıldı

Sonuçlardan sonra bu sözlerle stüdyodan ayrıldı

SON DAKİKA: İstanbul'un ilçelerinde büyük değişimler var! CHP o ilçeleri alıyor: Bahçelievler, Üsküdar, Silivri, Çatalca, Ümraniye, Tuzla, Eyüp...

SON DAKİKA: İstanbul'un ilçelerinde büyük değişimler var! CHP o ilçeleri alıyor: Bahçelievler, Üsküdar, Silivri, Çatalca, Ümraniye, Tuzla, Eyüp...

AK Parti kalelerini kaybetti! Kilis'te 2004'ten Konya'da 1992'den sonra bir ilk

AK Parti kalelerini kaybetti! Kilis'te 2004'ten Konya'da 1992'den sonra bir ilk

'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu seçimi kazandı!

'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu seçimi kazandı!

Mal varlığıyla hafızalara kazınan Turgut Altınok, Ankara'da Mansur Yavaş'tan tarihi fark yedi!

Mal varlığıyla hafızalara kazınan Turgut Altınok, Ankara'da Mansur Yavaş'tan tarihi fark yedi!

Tepkilere maruz kalmıştı! Bir kez daha seçim sonuçlarını bildi

Tepkilere maruz kalmıştı! Bir kez daha seçim sonuçlarını bildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.