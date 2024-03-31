İmamoğlu'nun 'kendine başka parti bulacak' dediği CHP'li Burcu Köksal Afyonkarahisar'da fark attı

Türkiye tarihi bir seçim gecesini daha geride bırakıyor. Uzun yıllar konuşulacak 31 Mart seçimlerinde birçok adayın nasıl performans göstereceği merak ediliyordu. Bunlardan biri de CHP'de krize neden olan Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'dı.

DEM PARTİ SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

CHP'nin Afyonkarahisar mitinginde konuşan Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, DEM Parti'yle ilgili, "Belediye Başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak." demişti. Bu sözler kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı.

İMAMOĞLU ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İmamoğlu'da Burcu Köksal'ı hedef alarak, "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" demişti.

İmamoğlu'nun Köksal'la ilgili ifadeleri şu şekildeydi;

Ben CHP'liyim ama bu şehrin her insanına hizmet ediyorum. Her siyasi görüşten olan insanına. Öyle ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak, onu söyleyeyim. Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim, o laf nereye giden biliyor musun, hani büyük şehir belediyesi terörist doluydu, onu diyenle bunu diyen aynı akıl. Öyle yağma yok. CHP Atatürk'ün 1920'de TBMM'yi toplarken, herkes kucakladı çağırdı ya, onu kültürü temsil eden Atatürk'ün evlatlarıyla yönetilir. Bu kadar net.

KÖKSAL FARK ATTI

Afyonkarahisar'da an itibarıyla sandıkların yüzde 90'dan fazlası açıldı ve CHP'de uzun süre tartışılan Burcu Köksal aldığı yüzde 50'den fazla oyla seçimi önde götürüyor. Köksal'a en yakın isim AK Partili aday olurken son oranlara göre yüzde 31'lerde kaldı.





