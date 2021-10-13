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  4. İmamoğlu'nun sözleri sonrası AK Parti'den tepki! "Ben niye para harcayayım"

İmamoğlu'nun sözleri sonrası AK Parti'den tepki! "Ben niye para harcayayım"

13.10.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek Dolmabahçe-Levazım Tüneli’yle ilgili, "Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?" dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ise İmamoğlu’na tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun sözleri sonrası AK Parti'den tepki! "Ben niye para harcayayım"

Mega kent İstanbul’un trafik sorunu her geçen büyürken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yapımını durdurduğu Dolmabahçe-Levazım Tüneli’yle ilgili konuştu.

"BEN NİYE PARA HARCAYAYIM?"

Yapımını durdurduğunu projenin yakınında bulunan Maçka Parkı’nda inceleme yaparken konuşan İmamoğlu, 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek projeyle ilgili "Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bitirilmesi halinde Taksim, Kabataş, Kağıthane, Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy bölgelerindeki trafiği rahatlatacak projeyle ilgili yaptığı bu açıklaması tepkileri de beraberinde getirdi.

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NDAN TEPKİ

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İmamoğlu’nun sözlerine şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Bunu biz düşünemedik. İstanbul’a; tüneller, yollar, köprüler, sayısız eser kazandırdık ama trafik sorununda çözümün, ulaşım projelerini durdurmak olduğunu düşünemedik. Metro ile tüneli birbirinin alternatifi olarak gören bu anlayış, trafik sorununa hiçbir çözüm getiremez.AK Partili İBB döneminde inşasına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli, iki ayrı tüp şeklinde projelendirildi. Her biri 3.850 metre uzunluğuna sahip tünelin toplam uzunluğu 7.700 metre. Her bir tüpte 2 şeritli yol planlandı. Proje sayesinde; Taksim, Kabataş ve Kağıthane yönünden gelen araçlar; Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekti. Böylece Dolmabahçe-Levazım arasında 70 dakikayı bulan yolculuk süresi 5 dakikaya inecekti. AK Parti döneminde yapımı hızla devam eden projede, tünelin 1.400 metrelik kısmının imalatları tamamlanmıştı. Bugüne kadar da yaklaşık 220 milyon TL’lik yatırım yapılmıştı. İstanbul trafiğine adeta can suyu olacak, özellikle maç günlerinde sıkışan trafiğe nefes aldıracak proje; CHP’li İBB yönetimi tarafından durduruldu." (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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