HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı

28.01.2021 14:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Ordu eski Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın beşinci duruşması görüldü. Duruşmada mahkeme hakimi ile İmamoğlu'nun avukatı arasında olayın görüntülerinin UYAP'a yüklenmemesine yönelik tartışma çıktı. Hakim, "Her gelen avukat dosyada gerginlik çıkartmaya çalışıyor" diyerek tepki gösterdi. Av. Sercan Polat ise, "Sizi strese sokan nedir" diye cevap verdi.

Ordu'da, 23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde Karadeniz Bölgesi'nde mitingler düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Haziran tarihinde İstanbul’a dönüş için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda ekibiyle VIP'ten geçerken tartışma yaşadı. Bu sırada dönemin Ordu eski Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği öne sürülen İmamoğlu hakkında dava açıldı.

Ordu 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşmasına, taraflar katılmazken, İmamoğlu'nun avukatı Sercan Polat hazır bulundu. Duruşma başında Polat, olayın görüntülerinin yer aldığı video kaydının taraflarına verilmemesi ve UYAP sistemine yüklenmemesi üzerine, görüntülerin bir örneğini istedi. Bunun üzerine hakim ile sanık avukatı arasında tartışma çıktı.

Kısa süreli yaşanan tartışmada Av. Polat, "Havalimanında yaşananlara ait görüntüler tarafımıza ulaştırılmadı. UYAP'a da yüklenmemiş. Biz bu görüntüleri flaşla almak istiyoruz" talebinde bulundu. Talep tutanağa geçirilirken, Polat, "Bu şekilde değil. Benim söylediğim gibi tutanağa geçirilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine mahkeme hakimi, "Her gelen avukat dosyada gerginlik çıkartmaya çalışıyor. Bırakın da zabtı ben yazdırayım" dedi.

Polat ise, "Sizi strese sokan nedir? Siz Türk milleti adına karar veriyorsunuz. Düşmanlığınızın sebebi ne? 1,5 saattir buradayım kimseye yapılmayan tavır bana yapıldı. Ben konu mankeni değilim" şeklinde konuştu. Hakim, Polat'ın ifadeleri üzerine; "İmalı konuşmayı bırakın" diyerek tepki gösterdi.

Mahkeme tanık sıfatıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in dinlenmesine karar vererek duruşmayı 2 Mart tarihine ertelendi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!
Erdoğan'dan yerli aşı açıklamasıErdoğan'dan yerli aşı açıklaması
08 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 8?08 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 8?

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

İbo Show'da sürpriz! Ünlü oryantal geri dönüyor

İbo Show'da sürpriz! Ünlü oryantal geri dönüyor

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi!

Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi!

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Canlı yayında gözaltına alınan 'dolandırıcı' kadın tutuklandı

Canlı yayında gözaltına alınan 'dolandırıcı' kadın tutuklandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İtalya'da başbakan istifa etti

İtalya'da başbakan istifa etti

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

Diğer Haberler

Aydın'da acı olay: Uyumadan önce yaktıkları soba çifti ayırdı

Acı olay: Uyumadan önce yaktıkları soba, sonu oldu

75 yaş üzerindeki kişilerin aşılanmasına başlandı

75 yaş üzerindeki kişilerin aşılanmasına başlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

THY'den Almanya'ya gidecek yolculara 'tıbbi maske' uyarısı

THY'den Almanya'ya gidecek yolculara uyarı

Vaşak ırkı azaldığı için sayısı artan domuzlar, yiyecek bulmak için mahalleye iniyor

Haftada 2-3 gün 20-30 tanesi geliyor! Nedeni ortaya çıktı

Elif Bereket'in ölümüne neden olan sürücü yakalandı! Otomobilin camında kahreden detay

Elif Bereket'in ölümüne neden olan sürücü yakalandı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.