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  4. İmamoğlu sayı vererek 'gecikiyorsunuz' dedi, Bakan Koca'dan cevap geldi

İmamoğlu sayı vererek 'gecikiyorsunuz' dedi, Bakan Koca'dan cevap geldi

15.11.2020 02:44 | Son Güncelleme:
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İmamoğlu sayı vererek 'gecikiyorsunuz' dedi, Bakan Koca'dan cevap geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bulaşıcı hastalık ölüm sayısı bugün 164 olmuş" diyerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Tedbir almada gecikiyorsunuz" çağrısında bulundu. İmamoğlu daha sonra yaptığı paylaşımda Bakan Koca'nın kendisini aradığını söyledi. Bugün koronavirüs kaynaklı vefat sayısı 92 olarak açıklanmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın bulaşıcı hastalık ölüm sayısının bugün 164 olduğunu duyurdu. İmamoğlu, "Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır" diyerek Sağlık Bakanı Koca'ya tedbir çağrısında bulundu.

"TEDBİR ALMADA GECİKİYORSUNUZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Bakan Koca'yı etiketleyerek, "Mezarlıklar Daire Başkanlığı'mızın 'Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı' bugün 164 olmuştur. Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır. Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah'tan rahmet dilerim. Sayın Fahrettin Koca tedbir almada gecikiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'DAN İMAMOĞLU'NA TELEFON

İmamoğlu, daha sonra yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca az evvel beni aradı. Tedbirler konusunda hassasiyetle çalıştıklarını söyledi. Pandemi sürecinde seferberlik anlayışıyla, şeffaflık ve bilim temelinde tüm adımları hep beraber atmak vazifemizdir. Daha sağlıklı bir Türkiye umuduyla" ifadelerini kullandı.

"2-3 HAFTALIK KAPANMA ŞART"

İstanbul'da kontrol dışı bir süreç yaşandığını vurgulayan İmamoğlu "Bu iş mart-nisan-mayıs dönemindeki gibi değil. İstanbul'umuzun şu anki verilerine baktığımızda 2-3 haftalık kapanma şart" demişti.

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