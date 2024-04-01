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İmamoğlu seçim biter bitmez Erdoğan sorusuna yanıtıyla dikkat çekti: "Ben onlara formülü vereyim, belki şansları olur"

01.04.2024 12:00
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İkinci kez girdiği İBB seçiminden bir kez daha zaferle çıkan Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorularına verdiği yanıtlarla da gündeme geldi. "Ben onlara formülü vereyim" diyerek rakiplerine göndermede bulunan İmamoğlu "Bu seçim mesajlarla dolu" diye konuştu.

İmamoğlu seçim biter bitmez Erdoğan sorusuna yanıtıyla dikkat çekti: "Ben onlara formülü vereyim, belki şansları olur"

Aylardır beklenen 31 Mart seçiminde herkesin gözü kulağı ilk olarak İBB sandıklarından çıkan sonuçlara çevrildi. Ekrem İmamoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre rakibi Murat Kurum'a 10 puandan fazla fark atarak başkanlık koltuğunda bir dönem daha oturmaya hak kazandı. Sonuçlar netleşirken İmamoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı sıralarda halka seslendi.

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"HANGİ PARTİDE OLDUKLARININ ÖNEMİ YOK"

Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki konuşmasının ardından NOW Haber'in sorularını yanıtlayarak seçim sonuçlarını değerlendirdi. İmamoğlu seçimi kazanan diğer siyasi parti adayları için "Gönlüm arzu eder ki artık vesayeti bir kenara bırakıp ilçelerinin belediye başkanı olurlar, herkes birbiriyle oturup konuşabilir. Hangi partide olduğunun önemi yok" diye konuştu.

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ERDOĞAN'IN BALKON KONUŞMASINA YORUM: MİLLET BENİ SEÇTİĞİ GİBİ ONU DA SEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam gerçekleştirdiği balkon konuşması sorulan İmamoğlu, "Ilımlılığın kime zararı olabilir ki? Bu milletin kavgadan fayda görme gibi şansı olabilir mi? Ben hiçbir zaman 'yapmam, etmem, gitmem' demedim ki, haddime değil. Millet beni seçtiği gibi sayın cumhurbaşkanını da seçti. Yetkili insanlar Türkiye meselelerini, İstanbul'un meselelerini konuşmayacak da neyi konuşacak? Ben bundan memnuniyet duyarım" mesajlarını verdi.

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Seçimin mesajlarla dolu olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Bu mesajların hükümete olanı var, bize olanı var, başka siyasi partilere olanı var. Bunları alıp düşünürsek, tartışırsak Türkiye ciddi bir güven ortamına doğru ilerler. Adalette, ekonomide hepimiz kazançlı çıkarız" diye devam etti.

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"ÖNEMLİ OLAN ERDOĞAN'IN BENİ TEBRİK EDİP ETMEMESİ DEĞİL"

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini tebrik etme ihtimaliyle ilgili ise "Beni tebrik eder mi etmez mi önemli değil. Tabii ki etmesini dilerim ama yarınlarda işlerimizi yapabilmek daha önemli" ifadelerini kullandı.

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"VAHŞİ REKABET BENİ DAHA ÇOK ÇALIŞTIRIR"

Gazeteci Deniz Zeyrek'in "Erdoğan'ın sırf size odaklanarak ciddi bir rekabet başlatmasından, dozunu yükseltmesinden endişe ediyor musunuz?" şeklindeki sorusuna İmamoğlu şu yanıtı verdi:

"Beni biraz çözebildilerse vahşi bir rekabetin beni daha çok çalıştırdığını, halkın da daha çok sahiplendiğini görürler. Ben onlara formülü vereyim. İstanbul'da bizimle mücadele edeceklerse hizmette, iyi niyette, iyi ilişkide, iyi diyalogda mücadele etsinler.
Deneyebilirlerse belki şansları olur. Biz üslubumuzu değiştirmeyeceğiz. Evrensel değerleri olan, insanların değerlerine asla girmeden süreç yönetimi içinde olan prensiplerimizden vazgeçmeyeceğiz."

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İLK İCRAATLERİ NE OLACAK?

Öte yandan gazeteci Murat Yetkin'in "İlk 3 icraatınız ne olacak?" sorusunu İmamoğlu "Bekleyen bölge planlarında hamleler yapabiliriz, tapu bekleyen vatandaşlarımıza yönelik hamleler yapabiliriz" diye yanıtladı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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