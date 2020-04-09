İmamoğlu: Soruşturma açmak istiyorsanız, Ekrem İmamoğlu burada!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TV 100 canlı yayınında Ahu Özyurt'un gündemle ilgili sorularını yanıtladı.

Hesapların bloke edildiği bağış kampanyası hakkında konuşan İmamoğlu “Vatandaşın bağış kanallarında devletimizin eliyle süreç yönetimini alkışlamak lazım. Geçmişte ne olduğunu bilmediğimiz ya da bağışları farklı amaçla kullanan kurumun, vakıfların, derneğin nasıl aldattığını gördük. Keşke belediyeler bu alanda daha aktif olsa. Biz konuda kararlıyız. Bizim bağış almadığımız mı düşünülüyor, alıyoruz. Duyurularımızı da o yönde yaptık” dedi.

“HESAPLARI BLOKE ETMEYİN, BANA SORUŞTURMA AÇIN”

İBB'nin bağış alma yetkisi yasa ile tanımlanmış olduğunu belirten İmamoğlu, “Vakıfbank ve birkaç banka daha usulsüz uygulama yaptı. Hukuka başvurumuzu yaptık. Vatandaşın bize şartsız bağış kanallarını tıkamaya çalışıyorsunuz. Paramızı iade edin kardeşim. Soruşturma açmak istiyorsanız Ekrem İmamoğlu burada. Açın soruşturmayı hesap versin, yanlış yaptığını düşünüyorsanız” dedi.

1 MİLYAR TL GELİR KAYBI

İBB'nin tüm kuruluşları ve iştirak şirketleri ile birlikte salgın sürecinde bir aylık gelir kaybının 1 milyar TL'yi geçtiğini vurgulayan İmamoğlu “Merkezi hükümetin, hazinenin bize aktardığı paydan bahsetmiyorum. O paydaki kaybımız ne olacak onu da göreceğiz. Niye kaybımız var? Metro, otobüs, sosyal tesisler çalışmıyor. Bize yatacak vergiler yatmıyor. Su parası toplayamıyoruz, toplayamayız da bir süre daha. Yüzde 35 azaldı geçen ayki su faturaları. Bu ay yüzde 55-60'a varan azalmalar yaşanacağını öngörüyoruz” dedi.

