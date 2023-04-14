İMECE UYDUSU FIRLATMA TÖRENİ CANLI İZLE! İMECE uydusu ne zaman fırlatılacak, saat kaçta? Yerli ve milli uydumuz uzaya gönderiliyor

İMECE uydusu fırlatma töreni canlı olarak YouTube'da yayınlanacak. İMECE uydusu fırlatma töreni konusunda geçtiğimiz salı günü yapılması planlanan törene ilişkin SpaceX ve TÜBİTAK'tan açıklama yapılmıştı. Yerli gözlem uydumuzu yörüngesine taşıyacak Falcon 9 roketinin operasyonundan sorumlu SpaceX firmasının, fırlatmayı o gün için yapmalarının mümkün olmadığını bildirmişti. İşte, İMECE uydusu fırlatma töreni canlı izleme ekranı...

İMECE UYDUSU FIRLATMA TÖRENİ CANLI İZLEME EKRANI

İMECE uydusu bugün uzaya fırlatılacak. TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanan ve geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin uzaya fırlatılması için geri sayım başladı.

İMECE UYDUSU FIRLATMA TÖRENİ CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İMECE UYDUSU NE ZAMAN FIRLATILACAK, SAAT KAÇTA?

İMECE uydusu bugün Türkiye saati ile 09.48'de uzaya fırlatılacak.

Fırlatma töreni, Ankara'daki TÜBİTAK UZAY'ın yer takip istasyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın katılımıyla yapılacak.

İMECE UYDUSU NEREDEN FIRLATILACAK?

İMECE uydusu Türkiye saati ile 09.48'de Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatılacak.

