İMECE uydusu nereden fırlatılacak, ne zaman, saat kaçta? İmece nedir? Yerli ve Milli gözlem uydusu için tüm gözler o saatte!

İMECE uydusu fırlatma töreni heyecan dorukta. Konuya ilişkin açıklama geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Yerli ve millî imkânlarla üretilen yüksek çözünürlüklü gözlem uydumuzun uzaydaki yörüngesine fırlatılacağını duyurdu. İMECE uydusu bugün uzaya fırlatılacak. İşte İMECE uydusu fırlatma töreni saati...

İMECE UYDUSU NEREDEN FILATILACAK?

İmece uydusu için Ankara’da bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünde fırlatma töreni düzenlenecek.

İMCECE UYDUSU NE ZAMAN UZAYA FIRLATILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak. Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz."

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu paylaşımı:

İMECE UYDUSU SAAT KAÇTA FIRLATILACAK?

İMECE gözlem uydusunun Türkiye saati ile yaklaşık 09.50’de gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

İMECE UYDUSU FIRLATMA TÖRENİ BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

TÜBİTAK Uzay tarafından geliştiren İMECE için 11 Nisan Salı günü Ankara’da bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünde fırlatma töreni düzenlenecek.

İMECE GÖZLEM UYDUSU İÇİN TÜM GÖZLER SAAT 09.55'TE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajıyla katılacağı törende, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yer istasyonunda bulunacak. Geri sayım ile başlayacak fırlatmanın, Türkiye saati ile yaklaşık 09.50’de gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

