HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İMECE uydusu nereden fırlatılacak, ne zaman, saat kaçta? İmece nedir? Yerli ve Milli gözlem uydusu için tüm gözler o saatte!

İMECE uydusu nereden fırlatılacak, ne zaman, saat kaçta? İmece nedir? Yerli ve Milli gözlem uydusu için tüm gözler o saatte!

11.04.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İMECE uydusu fırlatma töreni için geri sayım başladı. İMECE uydusunun nereden fırlatılacağı merak konusu olurken birçok kişi de arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Fırlatma töreni, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan törene video mesajıyla katılacak. Peki, İMECE uydusu nereden fırlatılacak, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

İMECE uydusu nereden fırlatılacak, ne zaman, saat kaçta? İmece nedir? Yerli ve Milli gözlem uydusu için tüm gözler o saatte!

İMECE uydusu fırlatma töreni heyecan dorukta. Konuya ilişkin açıklama geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Yerli ve millî imkânlarla üretilen yüksek çözünürlüklü gözlem uydumuzun uzaydaki yörüngesine fırlatılacağını duyurdu. İMECE uydusu bugün uzaya fırlatılacak. İşte İMECE uydusu fırlatma töreni saati...

u2

İMECE UYDUSU NEREDEN FILATILACAK?

İmece uydusu için Ankara’da bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünde fırlatma töreni düzenlenecek.

İMCECE UYDUSU NE ZAMAN UZAYA FIRLATILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak. Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz."

u3

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu paylaşımı:

y0

you

İMECE UYDUSU SAAT KAÇTA FIRLATILACAK?

İMECE gözlem uydusunun Türkiye saati ile yaklaşık 09.50’de gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

u4

İMECE UYDUSU FIRLATMA TÖRENİ BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

TÜBİTAK Uzay tarafından geliştiren İMECE için 11 Nisan Salı günü Ankara’da bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünde fırlatma töreni düzenlenecek.

İMECE GÖZLEM UYDUSU İÇİN TÜM GÖZLER SAAT 09.55'TE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajıyla katılacağı törende, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yer istasyonunda bulunacak. Geri sayım ile başlayacak fırlatmanın, Türkiye saati ile yaklaşık 09.50’de gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski-yeni ayrımı ortadan kalktı! İstanbul'un bu ilçelerinde satış durdu: Son 20 yılın...Eski-yeni ayrımı ortadan kalktı! İstanbul'un bu ilçelerinde satış durdu: Son 20 yılın...
Dünyada ilk... Sosyal medyadan paylaşımlar art arda geldiDünyada ilk... Sosyal medyadan paylaşımlar art arda geldi
HDP'li Feleknas Uca'dan skandal Öcalan sözleri!HDP'li Feleknas Uca'dan skandal Öcalan sözleri!

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Hüseyin Baş seçimlerden çekildiklerini açıkladı!

Hüseyin Baş seçimlerden çekildiklerini açıkladı!

İl başkanından liste tepkisi: Milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri üstlenmek istemiyorum

İl başkanından liste tepkisi: Milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri üstlenmek istemiyorum

Memleket Partisi, dans eden adayıyla ilgili hemen harekete geçti

Memleket Partisi, dans eden adayıyla ilgili hemen harekete geçti

Fenerbahçe kazandı, puan durumu alev aldı!

Fenerbahçe kazandı, puan durumu alev aldı!

Canlı yayında 'çift maaş' açıklaması! "Böyle bir durum..."

Canlı yayında 'çift maaş' açıklaması! "Böyle bir durum..."

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Kendi terinden parfüm hazırladı! “Libido eksikliğini giderecek”

Kendi terinden parfüm hazırladı! “Libido eksikliğini giderecek”

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.