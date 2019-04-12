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IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 19:39 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında "G20 Aile Fotoğrafı" çekimine katıldı

WASHINGTON (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 toplantılarının ardından "G20 Aile Fotoğrafı" çekiminde yer aldı.

Albayrak, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında bulunduğu Washington'da, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ile aile fotoğrafı çekimine katıldı

Bakan Albayrak, çekim öncesinde yanında bulunan OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ve diğer katılımcılarla bir süre sohbet etti.

Fotoğraf çekiminde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın yanı sıra ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve IMF Başkanı Christine Lagarde da hazır bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Berat Albayrak Dünya Bankası G 20 IMF

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