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IMF'den "Ürdün'ün gelir vergisi yeniden düzenlenmeli" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 16:38 | Son Güncelleme

Ürdün'ün ekonomik durumuna ilişkin ikinci gözden geçirmeyi yapan IMF, gelir vergisinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini açıkladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ürdün'ün ekonomik durumuna ilişkin gerçekleştirdiği ikinci gözden geçirmenin ardından yaptığı açıklamada, hükümetin gelir vergisini yeniden düzenlemesi gerektiğini belirtti.

IMF'den yapılan yazılı açıklamada, Ürdün hükümetine yeni bir gelir vergisi düzenlemesi çağrısında bulunularak, 2018'de kabul edilmesiyle gösterilere neden olan tartışmalı vergiyi yeniden gündeme getirdi.

Ürdün'ü gelir vergisini yeniden düzenlemesi konusunda teşvik eden IMF, bunun ülkenin mali politikasına adalet ve istikrar getireceğini ifade etti.

IMF, iş masraflarını düşürmek için yapısal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirterek, yatırım olanaklarının artırılması yoluyla yeni istihdam alanlarının oluşturulması gerektiğine dikkati çekti.

Ürdün'ün kademeli ve sürekli mali bir kriz içerisinde bulunmasını "kritik" olarak nitelendiren IMF, sağlık, eğitim ve sosyal harcamalarda kullanılmak üzere gelir vergisinin yeniden düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

IMF ayrıca Suriye kaynaklı mülteci krizini aşması için Ürdün'ün büyük bir yardıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Ürdün'e IMF'nin ikinci gözden geçirmesi sonucunda 166 milyon dolarlık bir kredi sağlanırken, üç yıllık programda toplam borcun 309 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Ürdün ile IMF arasında yürütülen program, kredi karşılığında ülkenin mali düzenlemeler yoluyla kamu borcunu azaltması ve yapısal düzenlemelere gitmesini hedefliyor.

- Tartışmalı gelir vergisi yasası

Ürdün'de 2018 yılı boyunca gösterilere neden olan tartışmalı gelir vergisi yasası IMF'nin isteğiyle yasalaşma safhasında gösteriler nedeniyle geri çekilmişti.

Ülkede gösteriler nedeniyle hükümetin değişmesinin ardından yeniden düzenlenerek Aralık 2018'de kabul edilen gelir vergisi yasası, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girmişti.

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gelir vergisi IMF Ürdün

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