Uluslararası Para Fonu (IMF), Ürdün'ün ekonomik durumuna ilişkin gerçekleştirdiği ikinci gözden geçirmenin ardından yaptığı açıklamada, hükümetin gelir vergisini yeniden düzenlemesi gerektiğini belirtti.

IMF'den yapılan yazılı açıklamada, Ürdün hükümetine yeni bir gelir vergisi düzenlemesi çağrısında bulunularak, 2018'de kabul edilmesiyle gösterilere neden olan tartışmalı vergiyi yeniden gündeme getirdi.

Ürdün'ü gelir vergisini yeniden düzenlemesi konusunda teşvik eden IMF, bunun ülkenin mali politikasına adalet ve istikrar getireceğini ifade etti.

IMF, iş masraflarını düşürmek için yapısal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirterek, yatırım olanaklarının artırılması yoluyla yeni istihdam alanlarının oluşturulması gerektiğine dikkati çekti.

Ürdün'ün kademeli ve sürekli mali bir kriz içerisinde bulunmasını "kritik" olarak nitelendiren IMF, sağlık, eğitim ve sosyal harcamalarda kullanılmak üzere gelir vergisinin yeniden düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

IMF ayrıca Suriye kaynaklı mülteci krizini aşması için Ürdün'ün büyük bir yardıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı.