'İmza benim değil babamındı' diyerek evliliğini bitirmişti! Tekirdağ'daki olayda o adam konuştu: 'Tehdit edildim'

Tekirdağ Çerkezköy'de yaşayan adam, iddiaya göre 20 yıllık eşine şiddet uyguluyordu. Kadın boşanmak için mahkemeye başvurdu, erkek ise 2 çocuklarının annesi kadınla evli olmadıklarını belirtip evliliğin iptali davası açmıştı.

"BUNU KABULLENMEK İSTEMİYORUM"

Yaşadıklarıyla ilgili olarak kadın şunları ifade etmişti:

"Ben 20 yıl boyunca birisiyle dost hayatı yaşamadım. Hakim de bunu uygun görerek evlilik yok hükmü kararı verdi. Eşim de evlilik cüzdanındaki imza benim değil diyerek evliliği reddetti. Bu benim için her türlü hak kaybına neden oldu. Benim evliliğim nasıl yok hükmünde sayılıyor? Ben bunu kabullenmek istemiyorum."

Çerkezköy'deki mahkeme, boşanma ve iptal davalarını birleştirmiş. Ardından imzanın erkeğe ait olmadığını tespit ederek nikahı düşürmüştü. Kararı inceleyen istinaf mahkemesi ise 'İmza evlilikte esas unsur değil' diyerek dosyayı yerel mahkemeye geri göndermişti. Aile mahkemesi ise Yargıtay içtihatlarına rağmen evliliğin iptali kararında direnmişti.

"TEHDİT EDİLDİM"

Show Haber'in haberine göre gündem olan olayla ilgili olarak eşine karşı hamlede bulunan adam, "Ne hayatı yaşadıysa kendisi bilir. Sadece ve sadece para peşinde başka hiçbir şeyin peşinde değil. Ben evli kalmadım, benim babam ve onun ailesi sürekli beni silahla tehdit ediyorlardı. Ben evli kalmadım, ben ona her zaman 'Sen benim karım değilsin' diye söylüyordum" diye konuştu.

"SENİ RESMİ OLARAK EVLENDİRDİK..."

Avukat Muhammed Ali Demirci, "Müvekkilimin yaşı tabi küçük. Ne olduğunu anlayamıyor, istemediğini söylemesine rağmen o dönemki baskılar neticesinde düğün İstanbul'da yapılıyor. Babası eline bir Aile Nüfus Cüzdanı veriyor, 'Seni resmi olarak evlendirdik, yakın bir zamanda düğünün yapılacak' diyor" ifadelerini kullandı.







