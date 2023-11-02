HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'İmza benim değil babamındı' diyerek evliliğini bitirmişti! Tekirdağ'daki olayda o adam konuştu: 'Tehdit edildim'

'İmza benim değil babamındı' diyerek evliliğini bitirmişti! Tekirdağ'daki olayda o adam konuştu: 'Tehdit edildim'

02.11.2023 07:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Nikah defterine atılan imza benim değil babamındı' demiş, 20 yıl aradan sonra 2 çocuğunun annesi olan kadınla evliliğinin düşürülmesini istemişti. Mahkeme talebi kabul edince eşi nafaka dahil birçok haktan mahrum kalmıştı. Gündem olan haberle ilgili olarak eşine karşı hamlede bulunan adam konuştu. Kendisinin evli kalmadığını ifade eden adam, "Benim babam ve onun ailesi sürekli beni silahla tehdit ediyorlardı" diye konuştu.

'İmza benim değil babamındı' diyerek evliliğini bitirmişti! Tekirdağ'daki olayda o adam konuştu: 'Tehdit edildim'

Tekirdağ Çerkezköy'de yaşayan adam, iddiaya göre 20 yıllık eşine şiddet uyguluyordu. Kadın boşanmak için mahkemeye başvurdu, erkek ise 2 çocuklarının annesi kadınla evli olmadıklarını belirtip evliliğin iptali davası açmıştı.

"BUNU KABULLENMEK İSTEMİYORUM"

Yaşadıklarıyla ilgili olarak kadın şunları ifade etmişti:

"Ben 20 yıl boyunca birisiyle dost hayatı yaşamadım. Hakim de bunu uygun görerek evlilik yok hükmü kararı verdi. Eşim de evlilik cüzdanındaki imza benim değil diyerek evliliği reddetti. Bu benim için her türlü hak kaybına neden oldu. Benim evliliğim nasıl yok hükmünde sayılıyor? Ben bunu kabullenmek istemiyorum."

Çerkezköy'deki mahkeme, boşanma ve iptal davalarını birleştirmiş. Ardından imzanın erkeğe ait olmadığını tespit ederek nikahı düşürmüştü. Kararı inceleyen istinaf mahkemesi ise 'İmza evlilikte esas unsur değil' diyerek dosyayı yerel mahkemeye geri göndermişti. Aile mahkemesi ise Yargıtay içtihatlarına rağmen evliliğin iptali kararında direnmişti.

"TEHDİT EDİLDİM"

Show Haber'in haberine göre gündem olan olayla ilgili olarak eşine karşı hamlede bulunan adam, "Ne hayatı yaşadıysa kendisi bilir. Sadece ve sadece para peşinde başka hiçbir şeyin peşinde değil. Ben evli kalmadım, benim babam ve onun ailesi sürekli beni silahla tehdit ediyorlardı. Ben evli kalmadım, ben ona her zaman 'Sen benim karım değilsin' diye söylüyordum" diye konuştu.

"SENİ RESMİ OLARAK EVLENDİRDİK..."

Avukat Muhammed Ali Demirci, "Müvekkilimin yaşı tabi küçük. Ne olduğunu anlayamıyor, istemediğini söylemesine rağmen o dönemki baskılar neticesinde düğün İstanbul'da yapılıyor. Babası eline bir Aile Nüfus Cüzdanı veriyor, 'Seni resmi olarak evlendirdik, yakın bir zamanda düğünün yapılacak' diyor" ifadelerini kullandı.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gidiyorCumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gidiyor
İstanbul dahil 12 il için 'sarı' alarm!İstanbul dahil 12 il için 'sarı' alarm!
Eşinin hayatından endişe etti, sinir krizi geçirdiEşinin hayatından endişe etti, sinir krizi geçirdi
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ evlilik

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir anda önünü açıp göğüslerini gösterdi

Bir anda önünü açıp göğüslerini gösterdi

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Kamyonla araba çarpıştı! Trafik kapandı

Kamyonla araba çarpıştı! Trafik kapandı

Babaannesine gitti! Macun yerine protez...

Babaannesine gitti! Macun yerine protez...

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.