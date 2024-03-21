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İnanılması güç ama gerçek: Neuralink'in ilk beyin çipi hastası, düşünce gücüyle satranç oynadı! Elon Musk o anları sosyal medyadan paylaştı

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
21.03.2024 11:09
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Elon Musk'ın beyin çipi girişimi Neuralink'in ilk beyin çipi hastası, zihin gücüyle satranç oynadı. Neuralink, zihnini çevrimiçi satranç oynamak için kullanan bir çip yerleştirilen ilk hastasını canlı yayınla gösterirken, Elon Musk da o anları sosyal medya platformu X'ten paylaştı.

İnanılması güç ama gerçek: Neuralink'in ilk beyin çipi hastası, düşünce gücüyle satranç oynadı! Elon Musk o anları sosyal medyadan paylaştı

Elon Musk'ın beyin çipi girişimi Neuralink, insanların beynine çip yerleştirerek çeşitli problemlerin üstesinden gelmeyi amaçlıyor. Bu amaçla çalışmalarını sürdüren şirketin son olarak attığı önemli bir adım sosyal medyada ses getirdi.

O adım, Neuralink'in ilk beyin çipi hastasının zihin gücüyle satranç oynamasıydı. Neuralink, zihnini çevrimiçi satranç oynamak için kullanan bir çip yerleştirilen ilk hastasını canlı yayınla gösterdi.

ELON MUSK O ANLARI PAYLAŞTI

Neuralink'in arkasındaki isim olan Elon Musk da o anları sosyal medya platformu X'ten paylaşmayı unutmadı.

İMLECİ HAREKET ETTİRDİ

Reuters'ın haberine göre, söz konusu hasta abir dalış kazası sonrasında omzundan aşağısı felç olan 29 yaşındaki hasta Noland Arbaugh'tu. Arbaugh, dizüstü bilgisayarında satranç oynadı ve Neuralink cihazını kullanarak imleci hareket ettirdi.

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Musk geçen ay yaptığı açıklamada, Arbaugh'un ocak ayında şirketten bir implant aldığını ve düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar faresini kontrol edebildiğini söylemişti.

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"HİÇBİR BİLİŞSEL BOZUKLUĞUM YOK"

Musk'ın sosyal medya platformu X'te yayınlanan videoda Arbaugh, implant prosedürüne atıfta bulunarak ameliyatın kolay olduğunu, bir gün sonra hastaneden taburcu edildiğini ve hiçbir bilişsel bozukluğunun olmadığını söyledi.

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Civilization VI oyununa da atıfta bulunan Arbaugh, "Aslında o oyunu oynamaktan vazgeçmiştim," dedi ve ekledi:

"Siz (Neuralink) bana bunu tekrar yapma olanağı verdiniz ve 8 saat boyunca aralıksız oynadım."

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Yeni teknolojiyle ilgili deneyimlerini detaylandıran Arbaugh, bunun "mükemmel olmadığını" ve "bazı sorunlarla karşılaştıklarını" ifade etti.

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"ŞİMDİDEN HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

Arbaugh, "İnsanların bunun yolculuğun sonu olduğunu düşünmelerini istemiyorum, daha yapılacak çok iş var ama şimdiden hayatımı değiştirdi" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Neuralink
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