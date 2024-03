İnanılması güç ama gerçek: Neuralink'in ilk beyin çipi hastası, düşünce gücüyle satranç oynadı! Elon Musk o anları sosyal medyadan paylaştı

Elon Musk'ın beyin çipi girişimi Neuralink, insanların beynine çip yerleştirerek çeşitli problemlerin üstesinden gelmeyi amaçlıyor. Bu amaçla çalışmalarını sürdüren şirketin son olarak attığı önemli bir adım sosyal medyada ses getirdi.

O adım, Neuralink'in ilk beyin çipi hastasının zihin gücüyle satranç oynamasıydı. Neuralink, zihnini çevrimiçi satranç oynamak için kullanan bir çip yerleştirilen ilk hastasını canlı yayınla gösterdi.

Neuralink'in arkasındaki isim olan Elon Musk da o anları sosyal medya platformu X'ten paylaşmayı unutmadı.

Livestream of @Neuralink demonstrating “Telepathy” – controlling a computer and playing video games just by thinking https://t.co/0kHJdayfYy