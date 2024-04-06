HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İnanılmaz iddialar! 14 yaşındaki çocuk kabusu yaşadı, babanın anlattıkları dehşete düşürdü

İnanılmaz iddialar! 14 yaşındaki çocuk kabusu yaşadı, babanın anlattıkları dehşete düşürdü

06.04.2024 19:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Barış Kocabay, 5 yıldan sonra boşandığı eşi K.Ö'den 14 yaşındaki kız çocuklarına şiddet uyguladığı iddiası ile şikayetçi oldu. Hukuki süreci başlatan Barış Kocabay, "10 yaşındaki küçük kızımın ve 14 yaşındaki şiddete maruz kalan kızımın velayetlerini almak için elimden geleni yapacağım. Adalete güveniyorum" ifadelerini kullandı.

İnanılmaz iddialar! 14 yaşındaki çocuk kabusu yaşadı, babanın anlattıkları dehşete düşürdü

Marmaris’te bir resmi kurumda sözleşmeli memur olarak görev yapan Barış Kocabay, olayın 4 Nisan Perşembe gecesi yaşandığını o günden bu yana şaşkına döndüğünü, soğukkanlılığını koruyarak hukuki süreci başlattığı ifade etti. Kocabay, yaptığı açıklamada, "Perşembe günü akşamüzeri 14 yaşındaki ve 10 yaşındaki 2 kızımın annesi eski eşim K.Ö. beni aradı ve 14 yaşındaki kızımı gelip almamı söyledi. O sırada kızım Y.K. telefondan adeta yalvarırcasına 'baba ne olur gel beni al' diye bağırarak çağırıyordu. Hemen eski eşim ve kızlarımın yaşadığı eve gidip kızımı aldım. Kızımın gözleri ağlamaktan şişmişti ama 'baba hemen gidelim' diyerek arabayı sürmemi istedi. Sonra üsteleyince ağlayarak yaşadığı şiddeti anlattı. Kızımın anlattığına göre annesi işten geldiğinde bilgisayarı kapat diyerek uyarmış, kapatmayan kızıma şiddet uygulamaya kalkışınca kızım eli ile bana vuramazsın diyerek annesine karşı gelmiş. Bunun üzerine annesi K.Ö. sen görürsün diyerek dışarı çıkıyor ve erkek arkadaşı İ.B’yi çağırıyor. İ.B. beraberinde getirdiği turuncu renkli plastik kelepçe tarzı kalın iplerle kızımı kollarından ve bacak altlarından bağlıyor. Annesi de eline bir metrelik bir sopa alarak kızımın özellikle sağ bacağına kollarına şiddet uyguluyor, şiddet esnasında ise bağırmasın diye erkek arkadaşı olan İ.B. de ağzını kapatıyor.

AW178493_04

"DUYAR DUYMAZ AVUKATIMI ARADIM"

Ben bunu duyar duymaz avukatımı aradım avukatım hemen hastaneye gitmemi söyledi, kızımı hastaneye götürdüğümde, kızımın bileklerinin ve bacaklarının şiddetten morardığı tespit edilerek hastane polisini çağırdılar. Polise olayı anlatınca hemen çocuk şube polisleri ve pedagog gelerek hem kızımın hem de benim ifademi aldılar. Bu arada kızıma ‘bizi şikayet edersen sen psikolojik ilaç kullanıyorsun sana kimse inanmaz biz üç kişiyiz’ diye tehdit etmişler" dedi.

"ÇOCUKLARIMIN YANINDA KALMASI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM"

Barış Kocabay, şiddet gören kızını kendi evine getirdiğini ifade ederek, "10 yaşındaki küçük kızımın ve 14 yaşındaki şiddete maruz kalan kızımın velayetlerini almak için elimden geleni yapacağım. Annesinin, annesinin erkek arkadaşının ve olay anında evde olup müdahale etmeye kızlarımın anneannesinden de şikayetçi oldum. Ben adalete güveniyorum, çocuklarıma bakabilecek durumum var onların geleceklerini psikolojilerini daha bozmasınlar diye yanımda kalmaları için mücadele edeceğim. Eski eşimin ve yanındakilerin de gerekli cezaları alacaklarına inanıyorum’’ diyerek hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

AW178493_01

Kızının ellerini ve bacaklarını bağlayarak darp ettiği iddia edilen anne K.Ö. ve erkek arkadaşı İ.B.'nin Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile emniyet güçleri tarafından yakalanarak hürriyetten yoksun bırakmak ve çocuğa şiddet iddialarından gözaltına alındığı, adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özgür Özel: 'Derhal serbest bırakılmalılar'Özgür Özel: 'Derhal serbest bırakılmalılar'
Anadolu Otoyolu'nun zincirleme kaza: 3 yaralıAnadolu Otoyolu'nun zincirleme kaza: 3 yaralı
Belediyede kriz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı indirilmek istendi: 'Hiç kimse racon kesemez'Belediyede kriz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı indirilmek istendi: 'Hiç kimse racon kesemez'
Anahtar Kelimeler:
Hukuk Muğla Marmaris
En Çok Okunan Haberler
Memur ve emekli zammında Merkez Bankası’ndan en kritik iki ipucu!

Memur ve emekli zammında Merkez Bankası’ndan en kritik iki ipucu!

Belediyede kriz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı indirilmek istendi: 'Hiç kimse racon kesemez'

Belediyede kriz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı indirilmek istendi: 'Hiç kimse racon kesemez'

Etiketler değişiyor: Artık o ifadeler yasak

Etiketler değişiyor: Artık o ifadeler yasak

İnanılmaz iddialar! 14 yaşındaki çocuk kabusu yaşadı, babanın anlattıkları dehşete düşürdü

İnanılmaz iddialar! 14 yaşındaki çocuk kabusu yaşadı, babanın anlattıkları dehşete düşürdü

Erbakan'dan ilk talimat! Belediyelerin girişlerine hadis asıldı

Erbakan'dan ilk talimat! Belediyelerin girişlerine hadis asıldı

Kütahya'da oylar yeniden sayılacak!

Kütahya'da oylar yeniden sayılacak!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.