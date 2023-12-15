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İnanılmaz olay! Avustralya’nın en çok aranan adamı İstanbul’da müteahhitlik yaparken yakalandı

15.12.2023 08:19 | Son Güncelleme:
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Uluslararası suç örgütü "Comanchero" ile ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Örgüte yönelik devam eden soruşturma kapsamına alınan, Afganistan asıllı Masood Zikria’nın 2 yıldır Türkiye’de yaşadığı ve müteahhitlik yaptığı öğrenildi. Avustralya’nın en çok aranan adamlarından biri olduğu da öğrenilen Zikria’nın hakkında da inanılmaz bilgiler ortaya çıktı.

İnanılmaz olay! Avustralya’nın en çok aranan adamı İstanbul’da müteahhitlik yaparken yakalandı

Son dönemde Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından bizzat duyurulan operasyonlarda çok sayıda suç örgütünün çökertildiğini öğrendi. O operasyonlarla ilgili detaylar ise ortaya çıkmaya devam ederken son gelen bilgiler duyanları şaşkına çevirdi. Avustralya’nın en çok aranan adamının İstanbul’da müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı. ‘Alameddine’ adlı suç örgütünün iki numarası diye bilinen, Afganistan asıllı Masood Zikria’nın 2 yıldır Türkiye’de yaşadığı öğrenildi. Zikria’nın yakalanmadan önce şirketler kurarak Beşiktaş’ta müteahhitliğe başladığı da iddia edildi.

İşte Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz’ın bugünkü yazısında yer alan o detaylar:

“4 Aralık’ta Avustralya’nın Darwin Uluslararası Havalimanı’na inen uçak iki yıldır ülkenin en çok aranan suçlusunu taşıyordu.

Bu kişi ‘Alameddine’ adlı suç örgütünün iki numarası diye bilinen, Afganistan asıllı Masood Zikria.

Zikria’yı Darwin’e indiren uçak 3 Aralık’ta İstanbul’dan kalktı. Çünkü Zikria, iki yıldır Türkiye’de yaşıyordu ve yakalanmadan önce Beşiktaş’ta müteahhitliğe başlamıştı.

Masood Zikria 4 Aralık’ta Dadwin Havalimanı’nda uçaktan iner inmez gözaltına alındı.

İNŞAAT ŞİRKETİ KURMUŞ

Ülkesinde cinayete teşebbüs, suç örgütü üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından hakkında yakalama emri çıkarılan Zikria, iddiaya göre Aralık 2021’de Malezya’ya giden balıkçı teknesine bindi ve Türkiye’ye geldi.

Eşi ve iki çocuğunu yanına getirdi.

28 yaşındaki Zikria, 19 Ekim 2022’de Esenyurt’ta geçici ikamet için başvurdu.

1 Kasım 2023’e kadar ikamet izni aldı.

İstanbul’da 420.000 dolara ev satın alarak, Türk vatandaşlığına başvurdu.

Orion Gayrimenkul ile M and M Enterprise adlı iki şirket kurdu. Beşiktaş’ta inşaat işine girdi.

Bir yandan, sözde Dubai ile ticaret yapıyordu.

10 AYDIR GÖZETİMDEYDİ

Zikria, düzenini kurmuştu ki geçen ocakta Bodrum’da bir grupla birlikte gözaltına alındı. İddiaya göre arkadaşlarının kaldığı villada uyuşturucu çıktı.

Zikria, 28 Ocak 2023’te Bodrum Sulh Ceza Hakimliği’nce resmi belgede sahtecilikten tutuklandı.

Gerekçede “Uluslararası önemli birtakım suç ilişkileri içerisinde olduğu” belirtildi.

4 Şubat’ta Kütahya Valiliği İl Göç İdaresi’nce kamu güvenliği açısından tehdit oluşturduğu için G-26 (Yasadışı örgüt faaliyeti) kodu verilip sınırdışı kararı alındı.

Kütahya Geri Gönderme Merkezi’nde altı ay süreyle gözetime alındı.

Kırklareli Pehlivanköy İl Göç İdaresi’ne sevk edildi.

Gözetim süresi altı ay daha uzatıldı.

Zikria’nin avukatı Kütahya İdare Mahkemesi’nde kararın iptali için dava açarken, gözetiminin son bulması amacıyla Kırklareli Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu.

Hakimlik “Salıverilmesinin kamu güvenliği açısından risk oluşturabileceği” gerekçesiyle başvuruyu reddetti.

SAAT TİCARETİNE ARACILIK EDİYORMUŞ

Zikria, geçen ay İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Chomancero adlı uyuşturucu ve suç örgütüne yönelik soruşturmaya dahil edildi.

5 Kasım’da alınan ifadesinde iki yıl önce yasal yolla Türkiye’ye geldiğini belirtti.

Biri gayrimenkul olmak üzere iki şirket kurduğunu vurguladı.

Dubai’deki bir arkadaşının saat ticaretiyle uğraştığını kaydeden Zikria, hesabındaki yüksek para transferleri için “Arkadaşım saatleri benim yönlendirdiğim müşterilere satar. Aracı olduğum için miktara bağlı olarak komisyon alırım. Bu para saat ticaretinden kazandığım miktardır. Dubai’de kazandığım para vergiye tabi değildir” dedi.

Comanchero’nun lideri Hakan Ayık’ı tanımadığını, uyuşturucuyla bağlantılı bir organizasyon içinde olmadığını ve kara para aklamadığını savundu.

Comanchero kapsamında tutuklanan örgüt liderlerinden Hakan Arif Tavukçu’yu Avustralya’dan tanıdığını kabul etti. Duax Ngkuru ile gözetim merkezinde karşılaştığını söyledi.

4 ARALIK’TA TESLİM

Zikria, 3 Aralık’ta sınırdışı edilerek, Avustralya’ya gönderildi.

Bindirildiği uçak 4 Aralık’ta Darwin Havalimanı’na indi.

Hemen kelepçelenerek, gözaltına alındı.

Ertesi gün Sydney’e getirildi.

Zikria, 2021’de rakip çete lideri İbrahim Hamze’ye yapılan başarısız suikast girişimini tasarlamakla da suçlanıyor.

Avusturalya Polisi, Zikria için şöyle diyor:

“Sydney’deki suç ailelerinden birinin ikinci sorumlusu. En çok aranan ve en önemli organize suç isimlerinden biri.”

Zikria, suç örgütü üyeliği, uyuşturucu, kara para suçlamasıyla Downing Merkezi Yerel Mahkemesi’ne çıkarıldı ve tutuklanarak, cezaevine gönderildi."

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