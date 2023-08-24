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    4. İnatçı derz arası lekelerini tertemiz yapıyor! Bembeyaz fayans araları için en etkili karışım

    İnatçı derz arası lekelerini tertemiz yapıyor! Bembeyaz fayans araları için en etkili karışım

    24.08.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Genellikle mutfak ve banyo zeminlerinde kullanılan fayansların temizliği oldukça önem arz ediyor. İnatçı derz arası lekelerinden bir türlü kurtulamadıysanız bu mucizevi karışım ile bembeyaz fayans aralarına kavuşabilirsiniz.

    Fayans harçlarının temizlenmemesi kahverengi, sarı ve siyah lekelere neden olabilecek bakteri ve küf oluşmasına neden olabiliyor. Derzlerde yer alan pislenmiş harç kalıntıları ve zamanla biriken kirler, tozlar bakımsız ve pis görünümlere sebep olabiliyor. . Derz arası nasıl temizlenir merak ediyorsanız her evde bulunan malzemelerle doğal karışım elde edebilirsiniz.

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    TÜM KİRİ VE KUMU ÇÖZÜYOR

    Temizlik uzmanı, derzleri temizlemek için karbonat ve su kullanarak ev yapımı bir macunun nasıl yapıldığını paylaştı. “Soda bikarbonatı, ılımlı bir alkali formu gibi davranır. Su ile karıştırıldığında, soda bikarbonatı küf, kum ve kiri çözmek için çalışacaktır. Soda bikarbonatına az miktarda su ekleyin ve toksik olmayan bir macun oluşturacak ve daha sonra bir diş fırçası gibi harçlara uygulanabilecektir.

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    BU KARIŞIMI BİRÇOK ALANDA KULLANABİLİRSİNİZ

    Soda bikarbonatın nazik aşındırıcı dokusu, moleküllerin parçalanmasına yardımcı olur ve kokuları nötralize edebilir. Beyaz sirke ile karıştırıldığında, kabartma tozu daha da iyi bir temizleme solüsyonu olmak için reaksiyona girer. Beyaz sirke asetik asit içerir, bu nedenle kabartma tozu (sodyum bikarbonat) ile karıştırıldığında çözelti köpürür ve karbondioksit gazı üretir.

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    Çözelti karıştırıldığında mutfak giderlerini, tuvaletleri, halı lekelerini temizlemek ve yağı çıkarmak için kullanılabilir.


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    karbonat fayans siyah

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