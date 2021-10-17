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İnce: İktidar da kandırıyor, muhalefet de

17.10.2021 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye’de demokrasinin yerleşmesi için siyasi partiler yasasının değiştirilmesi gerektiğini belirterek, "İktidar da kandırıyor, muhalefet de. Birisi, başkanlık sistemi, öbürü güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor. Dünya siyaset literatüründe ikisi de yok” dedi.

İnce: İktidar da kandırıyor, muhalefet de

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya’nın Korkuteli ilçesinde partisinin ilçe örgütü binasının açılışına katıldı. Yazır Mahallesi çevre yolunda davul- zurna ile karşılanan İnce, soğuk hava deposunu ziyaret etti. Depoda bekleyen Karyağdı armudunu gören İnce, yetkililerden Karyağdı armudu hakkında bilgi aldı.

Muharrem İnce, daha sonra İmrahor Mahallesi'nde kadın girişimciler tarafından kurulan Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde kıl çadırda kahvaltı yaptı. İnce ve beraberindeki heyet ardından İmrahor Mahalle Muhtarı Veli Şeker’e ait Karyağdı armudu hasadına katıldı.

"YÜREKLERİ VARSA GELSİNLER"

İnce, partisinin ilçe örgütü binası açılışı öncesinde yaptığı açıklamada siyasi partiler yasasının değişmesi gerektiğini belirterek, "Sizin derdiniz kendi koltuklarınızı sağlama almak. Onun içindir ki, 20 yıllık bir iktidar karşısında bu muhalefet umut olamıyor. Tünelin ucundaki ışığı gösteremiyor. İktidar da kandırıyor, muhalefet de. Birisi, başkanlık sistemi, öbürü güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor. Dünya siyaset literatüründe ikisi de yok. Gerçekten demokrasi istiyorsanız, yasamanın, meclisin, parlamentonun güçlenmesini istiyorsanız, başlayacağımız yer siyasi partiler yasasıdır. Eğer bu iktidar ve muhalefet gerçekten demokrasi istiyorsa siyasi partiler kanunundan yola çıkalım. Yürekleri varsa gelsinler. Türkiye'ye demokrasi gelmez” dedi.

"HER YERE GİDECEĞİZ"

Yeni kurulan bir parti olarak Türkiye’yi dolaştığını dile getiren İnce, mülteci sayısında artış olduğunu, mazot ve gübre alamayan çiftçiler bulunduğunu söyledi. İnce, "Biz bugün 4 ay içerisinde kurultayını yapmış, önümüzdeki seçimde, seçime girmeye hak kazanmış bir partiyiz. Çok kısa süre içerisinde müthiş bir şekilde büyüyeceğiz. Herkes bunu görecek ve buna tanıklık edecek. Antalya’nın ilçelerinde parti binalarımızı açıyoruz. Durmak yok. Her hafta bir ile gideceğiz. Türkiye'de adım basmadığımız il, ayak basmadığımız ilçe kalmayacak. Her bir yere tek tek gideceğiz” diye konuştu.
İnce, konuşmasının ardından partisinin Korkuteli ilçe binasının açılış kurdelesini keserek, ilçe başkanlığını gezdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Muharrem İnce Memleket Partisi
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