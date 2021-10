Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Erdoğan 50 + 1 alırsa hepimiz gidelim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen Tarafsız Bölge programında soruları yanıtladı.

İşte Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları:

"(Kılıçdaroğlu’nun ‘siyasi cinayet kaygım var’ açıklaması) Sorumlu bir açıklama olarak görmüyorum. Ben ayaküstü bu konuların konuşulması taraftarı değilim. Ben cumhurbaşkanı adaylığımda başıma geldi. Bir ilde miting yaptım başka ile gittim. O ilin emniyet müdür yardımcısı geldi bana suikast yapılacağını söyledi ve mitingi iptal etmemi istedi. Bende o an rahmetli Ecevit’i düşündüm. Ben mitingimi yapacağımı dedim ve güvenliğimi de siz alın dedim. Toplumu bunlar gerer. Doğru olmaz. Siyasetçi her bildiğini söyleyemez. Zamanı geldiğinde söyler. Bilim adamı ile siyasetçi arasındaki fark budur. Bilim insanı doğruyu bulduğu zaman açıklar siyasetçi ise zamanın gelmesini beklemelidir. İktidarda olanlar da bizim can ve mal güvenliğimizin de onlara emanet olduğunun bilincinde olmalıdır.

Bir insan siyasi yaşamı boyunca bir kez konuşur bunu ya da hiç konuşmaz. Çok tekrarlandığını görüyorum.

"ÖNCELİK ANAYSA DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL"

Öncelik anayasa değişikliği değil. Türkiye’nin demokratikleşmesi için siyasi partiler kanunundan başlamak lazım. Buradan başlamayan hiçbir yapı demokratik değildir. Şu anda cumhurbaşkanı milletvekillerini, yüksek yargıçları ve bakanları da seçiyor. Yasama yürütme yargı üzerinde bir taammüdü var.

“BU SEÇİM ÇOK ADAYLA ALINABİLİR”

Cumhur İttifakı’nın yanında değiliz, ortak aday olmamalı. Ben matematik bilen birisi olarak söylüyorum, bu seçim çok aday ile alınabilir. Toplam muhalefet büyümeli, yeni partiler kurulsun.

"ERDOĞAN 50+1 ALIRSA HEPİMİZ GİDELİM"

Katılım düşerse Erdoğan’a yarar. Çünkü Erdoğan, tüm seçmenini sandığa taşıyacak. Erdoğan 50 + 1 alırsa hepimiz gidelim. Çatı adayı savunanların bir kısmının gizli Erdoğan destekçisi olduğuna inanıyorum.

Seçilirsem rektör atamayacağım. Hangi aday daha yüksek oy alırsa, o röktör olacak.

Başkanlık sistemi düzeltilebilir. Mevcut sistemi geçiş dönemi için düzeltmek mümkün.

Eğer 19 yılın sonunda Erdoğan kazanıyorsa o zaman herkes şapkasını önüne alıp düşünsün.

"2018'DE SEÇİLSEYDİM, KILIÇDAROĞLU'NUN MEMURU OLMAZDIM"

Bence CHP’nin adayı sayın Kılıçdaroğlu olmalıdır yakışanı odur. İYİ Parti’nin adayı da Meral hanım olmalıdır. Ben cumhurbaşkanı aday adayıyım sandık koyacağız üyelerimizin önüne. Başka üyemiz ben de aday olmak istiyorum derse oy kullanacağız.

2018'de seçilseydim, Kılıçdaroğlu'nun memuru olmazdım."