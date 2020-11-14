İncirlik'te görevli Yarbay'ın sır ölümü

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine balı Gürselpaşa Mahallesindeki bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre 9 Kasım günü sabah saatlerinde İncirlik 10. Tanker Üst Komutanlığında görevli Yarbay İlker Kara’yı eşi kemeriyle yatak odasında asılı halde buldu. İlker Kara’nın eşi, durumu hemen sağlık görevlilerine haber verdi. Ancak hastaneye kaldırılan yarbay, hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yarbay Kara'nın FETÖ’nün etkin olduğu dönemde baskılardan dolayı emekli olduğu, ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra devletin yaptığı çağrıyla göreve geri dönüş yaptığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Yarbay Kara'nın kısa süre önce devlet görevlisi yakın bir arkadaşının hayatını kaybetmesinden sonra büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.

Yarbay Kara'nın cenazesi adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak memleketi Afyonkarahisar da toprağa verildi.

Kaynak: İHA

