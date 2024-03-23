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İndirimi duyan akın etti! İzdiham oluştu... Ekipler açılışı iptal etti, mağazanın kapılarını kapattırdı

23.03.2024 18:08
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Batman’da bir çeyiz mağazasının indirimli kampanyasında yaşanan izdihamda vatandaşlar birbirini ezdi. Mağazanın açılışı için düzenlenen kampanyada izdiham oluşunca şikayetler üzerine ekipler açılışın olduğu güzergaha geldi. Ekipler mağaza açılışını iptal ederken mağaza kapılarını kapattırdı.

İndirimi duyan akın etti! İzdiham oluştu... Ekipler açılışı iptal etti, mağazanın kapılarını kapattırdı

Batman Gültepe Mahallesi’nde ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi. Satılacak eşyaların fiyatlarının ucuz olduğunu duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı.

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İZDİHAM OLUŞTU

Uzun kuyruk oluşturanlar, mağazaya girmek isteyince izdiham oluştu. İzdiham nedeniyle mahallede trafik tıkanırken, Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri şikayetler üzerine açılışın olduğu güzergahta görev aldı.

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AÇILIŞ İPTAL EDİLDİ

Ekipler, mağaza açılışını iptal ederken, mağaza kapılarını kapattırdı. Buna rağmen mağaza önünden ayrılmayan vatandaşları polis ekipleri, dağılmaları yönünde anons çekerek saatler sonra dağıttı. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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indirim izdiham
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