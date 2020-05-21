İneğinin başından 2 gece ayrılmayan Atasoy'a bir yardım eli de Ağrı'dan!

Hakkari’nin Dedeler Köyünde yaşayan Mehmet Emin Atasoy’un ineği nehir sazlığı yakınlarında otlarken bataklığa saplandı. İneğini saplandığı bataklıktan çıkaramayan Atasoy, tek geçim kaynağı olan ineğinin başında iki gece bekledi. Hakkari Valisi İdris Akbıyık’ın sosyal medya üzerinden ineğin kurtarıldığına dair bilgi vermesinin ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Vali Akbıyık’a bir inek göndermek istediğini söyledi.

YÜKSEKOVA KAYMAKAMLIĞI'NDAN YARDIM ELİ



Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın talebinin ardından kendisini arayan Hakkari Belediye Başkanı İdris Akbıyık, inek sahibi Mehmet Emin Atasoy’a Yüksekova Kaymakamlığı’nın koyun yardımında bulunduğunu ve ahırın tamiri için gerekli yardımın yapılacağını bildirdi. Vali Akbıyık’ın sözlerine karşılık Belediye Başkanı Sayan, “Valimize teşekkür ederiz. Allah kimseyi devletsiz, devleti de halka hizmetkar olan idarecilersiz bırakmasın” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

