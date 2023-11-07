HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İnegöl'de atık su arıtma tesisinde patlama! 2 kişi ağır yaralı

İnegöl'de atık su arıtma tesisinde patlama! 2 kişi ağır yaralı

07.11.2023 23:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan atık su arıtma tesisinde patlama meydana geldi. 2 işçi ağır yaralandı.

İnegöl'de atık su arıtma tesisinde patlama! 2 kişi ağır yaralı

Olay, saat 20.30 sıralarında İnegöl OSB'de faaliyet gösteren atık su arıtma tesisinin çamur kurutma bölümünde meydana geldi. Çamur kurutma bölümünde çıkan arızayı gidermek için çalışma başlatan bakım görevlileri Oğuzhan Moda (23) ve Hüseyin Bozan (38), makinenin metal kısmında kaynak işlemi yaptıkları sırada patlama yaşandı. Patlamada, Oğuzhan Moda ve Hüseyin Bozan ağır yaralanırken, diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

inegolde-atik-su-aritmatesisindepatlama-2-agir-yarali_7127_dhaphoto5

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlama sonucu çıkan küçük çaplı yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, vücutlarında 2'nci derece yanıklar oluşan 2 işçinin, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de feci kaza! Ölü ve yaralılar varKocaeli'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Başkentte şaşırtan olay! 'Çakmak' isteme kavgası kanlı bittiBaşkentte şaşırtan olay! 'Çakmak' isteme kavgası kanlı bitti
Döneri beğenmeyen kaymakam hesabı ödemedi! Valilikten açıklama geldiDöneri beğenmeyen kaymakam hesabı ödemedi! Valilikten açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
patlama Bursa İnegöl

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Herkes bu belediye başkanını konuştu! "Aşka devam" pozu geldi

Herkes bu belediye başkanını konuştu! "Aşka devam" pozu geldi

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Sevgilisinin adını alnına dövme yaptırdı! "Alın yazısı bu mu?"

Sevgilisinin adını alnına dövme yaptırdı! "Alın yazısı bu mu?"

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.