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İnegöl’de asayiş uygulamasında 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2019 21:30 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri yaptıkları yol ve asayiş uygulamasında 9 kişiyi gözaltına aldı.İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptıkları yol ve asayiş uygulamalarında 1 adet kesme tabir edilen tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, metamfetamin adı verilen uyuşturucu ile değişik miktarlarda esrar maddesi ele geçirildi.

İnegöl’de asayiş uygulamasında 9 gözaltı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri yaptıkları yol ve asayiş uygulamasında 9 kişiyi gözaltına aldı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptıkları yol ve asayiş uygulamalarında 1 adet kesme tabir edilen tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, metamfetamin adı verilen uyuşturucu ile değişik miktarlarda esrar maddesi ele geçirildi. Olaylarla ilgili 9 kişi gözaltına alınırken, zanlılar hakkında adli işlem yapıldı. Diğer yandan bir tekel bayiine yapılan baskında oyun makinası ele geçirilirken tekel bayiine idari para cezası uygulandı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada uygulamaların gece ve gündüz olmak üzere değişik bölgelerde kararlılıkla yapılmaya devam edileceği vurgulandı.

İnegöl’de asayiş uygulamasında 9 gözaltı

İnegöl’de asayiş uygulamasında 9 gözaltı

İnegöl’de asayiş uygulamasında 9 gözaltı

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