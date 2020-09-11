HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İnek elektrik direğine sıkıştı

İnek elektrik direğine sıkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 10:39 | Son Güncelleme

Adıyaman’da elektrik direğinin arasına sıkışan inek, itfaiye ekiplerinin direği ikiye ayırmasıyla kurtarıldı.Olay, Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Çaybaşı köyü Dumanlı Mezrası’nda meydana geldi.

Adıyaman’da elektrik direğinin arasına sıkışan inek, itfaiye ekiplerinin direği ikiye ayırmasıyla kurtarıldı.
Olay, Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Çaybaşı köyü Dumanlı Mezrası’nda meydana geldi. Ahmet Avcı’ya ait inek bağlı olduğu elektrik direğine kafasını soktu. Kurtulmak isterken direğe sıkışan ineği gören sahipleri, kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine Kahta Belediyesi itfaiye ekiplerine bilgi verildi.
Olay yerine gelen ekipler elektrik direğinin ekipmanlar ile ayrılması gerektiğine karar verince Adıyaman Belediyesi itfaiye ekiplerine bilgi verdi.
Akedaş ekipleri direğin elektriğini kestikten sonra Adıyaman Belediyesi ekipleri, kesici ve ayırıcı kullanarak elektik direğini ikiye ayırdı. Kesilen ve genişletilen elektrik direği titiz bir çalışmanın sonunda inek zarar görmeden sıkıştığı yerden kurtarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkiz olsa bu kadar benzer! İkiz olsa bu kadar benzer!
Vatandaşların korkulu rüyası oldu! Vampir kelebekler, patates böceklerinden sonra şimdi de...Vatandaşların korkulu rüyası oldu! Vampir kelebekler, patates böceklerinden sonra şimdi de...
EKPSS erteleniyor mu?EKPSS erteleniyor mu?
En Çok Okunan Haberler
Macron'dan flaş Türkiye açıklaması
Macron'dan flaş Türkiye açıklaması
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
İlginizi Çekebilir
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Diğer Haberler
2 aydır koronavirüs tedavisi gören gazeteci: 3 kez kalbim durmuş
2 aydır korona tedavisi gören gazetecinin 3 kez kalbi durmuş
Vatandaşların korkulu rüyası oldu! Vampir kelebekler, patates böceklerinden sonra şimdi de...
Vatandaşların korkulu rüyası oldu! Vampir kelebekler, patates böceklerinden sonra şimdi de...
Van'da sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi
Van'da sıcak çatışma! 3 terörist öldürüldü
Ceza infaz kurumlarında koronavirüse 'HES kodlu' önlem! Riskli olanlar alınmıyor
Yeni karar uygulanmaya başladı! Alınmıyorlar
Yargıda 'e-Duruşma' dönemi 15 Eylül'de başlıyor
Yargıda yeni dönem! 15 Eylül'de başlıyor
Bursa merkezli 3 ilde 'Sertifikalı Jigolo' operasyonu! Gözaltılar var
'Sertifikalı Jigolo' operasyonu! Gözaltılar var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.