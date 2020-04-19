İnfaz düzenlemesi sonrası tahliye iddiaları sosyal medyada olay oldu

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 11 farklı kanunda değişiklik yapıldı.

İnfaz düzenlemesindeki değişikliğin ardından yaklaşık 45 bin hükümlü tahliye edilirken, sosyal medyada bazı iddialar yer aldı. Toplumun büyük tepkisini çeken cinayet, dolandırıcılık ve benzeri suçlardan yargılanan bazı sanıklarının infaz düzenlemesinden faydalanarak tahliye edildiği yönünde paylaşımlar olay oldu.

KADIN CİNAYETLERİNİN FAİLLERİ YARARLANMAYACAK

Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç, Ceren Damar Şenel’in katili Hasan İsmail Hikmet, Emine Bulut’un katili Fedai Bulut ve Gamze Pala’nın katili Savaş Dalançıkar’ın yasa kapsamında tahliye olacağı iddiası bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılıyor.

Sanık Arduç, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Söz konusu suç kapsam dışı olduğundan sanık Arduç yasadan yararlandırılmayacak.