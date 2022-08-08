İnfial yaratan sokak röportajı! ‘Yanımda 50 tane Suriyeli çalıştırıyorum…’

Ankara'da yapılan bir sokak röportajı, Suriyelileri kaçak olarak çalıştıran işletmeler hakkında şoke eden iddiaları yeniden gündeme getirdi.

Türklerin haftalık bin 500 TL ve sigorta istediğini belirten işletmeci, bu yüzden haftalık bin TL vererek daha uygun maaşlara Suriyeli işçi çalıştırdığını ifade etti.

Suriyelilerin çalışkan olduğunu ileri süren işletmeci, çanta üretimi yaptıklarını söylerken, hayat pahalılığının olmadığını da ileri sürdü.

Çevrede kendisine tepki gösterenlerle de tartışan işletmeci, Türklerin çalışmak istemediklerini, yanında çalıştırdığı Suriyelilerin ise sabah 08.00 ile akşam 19.00 arasında mesai yaptıklarını söyledi.

