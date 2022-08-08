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  4. İnfial yaratan sokak röportajı! ‘Yanımda 50 tane Suriyeli çalıştırıyorum…’

İnfial yaratan sokak röportajı! ‘Yanımda 50 tane Suriyeli çalıştırıyorum…’

08.08.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sokak röportajında Suriyelilerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan bir tekstilci sosyal medyada gündem oldu. Yanında 50 tane Suriyeliyi çalıştırdığını söyleyen bir işletmeci kullandığı sözlerle tartışma yarattı. İşte sosyal medyada infial yaratan o sokak röportajı…

Ankara'da yapılan bir sokak röportajı, Suriyelileri kaçak olarak çalıştıran işletmeler hakkında şoke eden iddiaları yeniden gündeme getirdi.

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Türklerin haftalık bin 500 TL ve sigorta istediğini belirten işletmeci, bu yüzden haftalık bin TL vererek daha uygun maaşlara Suriyeli işçi çalıştırdığını ifade etti.

Suriyelilerin çalışkan olduğunu ileri süren işletmeci, çanta üretimi yaptıklarını söylerken, hayat pahalılığının olmadığını da ileri sürdü.

Çevrede kendisine tepki gösterenlerle de tartışan işletmeci, Türklerin çalışmak istemediklerini, yanında çalıştırdığı Suriyelilerin ise sabah 08.00 ile akşam 19.00 arasında mesai yaptıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
suriyeli
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