İngiliz halkı, Prens Philip için Buckhingham Sarayı’nın önünde toplandı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’in Windsor Kalesi’nde 99 yaşında hayatını kaybetmesi İngiliz halkını yasa boğdu. Prens Philip’in ölüm haberini alan İngiliz halkı Buckingham Sarayı’nın önünde toplandı.

UYARILARA RAĞMEN YÜZLERCE ÇİÇEK BIRAKILDI

Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle sarayın etrafındaki bölgelere çiçek bırakılmaması yönündeki uyarılar göz ardı edilerek, sarayın kapısı dahil birkaç noktaya yüzlerce çiçek bırakıldı. Sarayın önünde toplanan kişiler, Prens Philip hakkındaki duygularını dile getirdi.

Maxwell Smith, “Prens Philip askeri yönüyle bilinirdi. Kendisi Birleşik Krallığı ve insanlarını önemli ölçüde temsil ediyordu” dedi. Thomas Smith de, “Bugün buraya Prens Philip’e olan saygımı göstermek için geldim. Kendisi önemli bir tarihi kişilikti. Kraliyet ailesine destek için buradayım” sözlerini kaydetti. Chris Fernandez ise, “Bugün İngiliz halkı için gerçekten çok üzücü bir gün ancak inanıyorum ki üstesinden geleceğiz” dedi.

'ÖLÜMÜNÜN AŞIDAN KAYNAKLI OLUP OLMADIĞINI BİLMEYE İHTİYACIMIZ VAR'

Sarayın önünde toplanan kalabalığın arasındaki bir kişinin, Prens Philip’in hayatını kaybetmesi ile Covid-19 aşısı arasında bir bağlantı olabileceğine ilişkin iddialarda bulunması dikkat çekti. İsmini Heiko Khoo olarak açıklayan adam, “Bir kaç ay sonra aşı olmalıyız ama hangi aşıyı olacağımızı bilmiyoruz. AstraZeneca aşısı mı olacağız? Bu aşı sağlığımıza zarar verecek mi ya da herhangi bir soruna yol açacak mı bilmiyoruz. Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip bir süre önce aşı olmuştu. Prens Philip’in ölümünün aşıdan kaynaklı olup olmadığını bilmeye ihtiyacımız var. Milyonlarca insan aşı oldu. Aşı olanlar arasında hastalananlar hatta hayatını kaybedenler oldu. Ölümlerin aşıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını yalnızca otopsi ile öğrenebiliriz. Aşı yaptırdıktan sonra hayatını kaybedenlere 4-5 ay içinde otopsi yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.