HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. İngiliz uzmanlardan tavsiye: 'Bel çevresi genişliği boyun yarısından az olmalı'

İngiliz uzmanlardan tavsiye: 'Bel çevresi genişliği boyun yarısından az olmalı'

28.04.2022 03:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de sağlık alanında verilecek tavsiyeleri belirleyen Ulusal Sağlık ve Bakımda Mükemmelik Enstitüsü (NICE), insanların bel çevresi ölçüsünü, boyun yarısından az tutmaya teşvik edilmesini önerdi. Karın çevresindeki yağlanma, Tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve felç geçirme riskini artırıyor.

İngiliz uzmanlardan tavsiye: 'Bel çevresi genişliği boyun yarısından az olmalı'

İngiltere'de sağlık alanında verilecek tavsiyeleri belirleyen Ulusal Sağlık ve Bakımda Mükemmelik Enstitüsü (NICE), insanların bel çevresi ölçüsünü, boyun yarısından az tutmaya teşvik edilmesini önerdi.

Kuruluşa göre Vücüt Kitle Endeksi de hala faydalı bir ölçüt olsa da, bu yöntemde karın çevresindeki kilolar hesaba katılmıyor.

Karın çevresindeki yağlanma, Tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve felç geçirme riskini artırıyor.

NICE'nin yayımladığı taslak rehberde, Hint, Pakistanlı, Bangladeşli ve siyahların karın çevresindeki yağlanmaya daha yatkın oldukları belirtiliyor.

Bu etnik grupların vücut kitle endeksi ölçümünde ve sağlık risklerinin belirlenmesinde obezite sınırının daha aşağı çekilmesi tavsiye ediliyor.

Ancak NICE sağlıklı sınırlardaki vücut kitle endeksine sahip kişilerin, bel çevresinde fazla kilolu olabileceği uyarısında bulunuyor.

Yeni rehberde aşırı kilolu ya da obez olanları belirlemek için "Bel kalınlığını en alttaki kaburga ve kalçanın en üst bölümü arasında kalan alanı, doğal bir şekilde nefes verdikten sonra bir mezurayla ölçün" deniliyor.

Rehberde, bel kalınlığı ve boy oranlamasının, erkekler, kadınlar, tüm etnik gruplar ve kaslı yetişkinler için kullanılabileceği ifade ediliyor.

Ancak bel ölçümlerinin vücüt kitle endeksi 35'in üzerinde olanlar, hamile kadınlar ve iki yaşın altındaki çocuklar için doğru olmayacağı vurgulanıyor.

Bazı uzmanlar da, bel çevresi ölçümünün çok kısa ya da yaşlanmayla birlikte boyu kısalmış olabilecek 60 yaşının üzerindekilerde işe yaramayacağını düşünüyor.

NICE rehberini hazırlayan komitede yer alan obezite, diyabet ve endokronoloji uzmanı Prof. Rachel Batterham ise "Bel çevresinde artan yağlanma oranı, aralarında Tip 2 diyabet ve kalp hastalıklarının da bulunduğu çeşitli riskleri artırıyor" dedi.

Batterham "Bel ve boy oranlaması, yüksek riskli insanların belirlenmesinde işe yarayabilecek, basit, kullanımı kolay bir yöntem" diye de ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yemeye başladığınız gibi etkisini gösteriyorYemeye başladığınız gibi etkisini gösteriyor
Özgür Özel, Ahmet Necder Sezer'in notunu paylaştı: Gözyaşlarımı katledilen hukuk için akıtıyorumÖzgür Özel, Ahmet Necder Sezer'in notunu paylaştı: Gözyaşlarımı katledilen hukuk için akıtıyorum
DEVA Partisi'nin kararına CHP'den ilk yorum!DEVA Partisi'nin kararına CHP'den ilk yorum!
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

İstanbul'da 80 bin kişilik iftar! Uzunluğu 2 kilometreyi buldu

İstanbul'da 80 bin kişilik iftar! Uzunluğu 2 kilometreyi buldu

Korkunç olay! Tahta sökmek isteyen 4 arkadaş hayatını kaybetti

Korkunç olay! Tahta sökmek isteyen 4 arkadaş hayatını kaybetti

Anlaştılar! İtiraz eden olmadı: Muhalefetin adayı...

Anlaştılar! İtiraz eden olmadı: Muhalefetin adayı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Korkunç detay! Günlerdir aranıyordu, yol kenarında bulundu

Korkunç detay! Günlerdir aranıyordu, yol kenarında bulundu

Seks oyuncağıyla şaka yapınca sonu kötü bitti

Seks oyuncağıyla şaka yapınca sonu kötü bitti

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.