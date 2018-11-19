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İngiltere AB'den ayrılana kadar göçmen mutabakatına sadık kalacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 15:40 | Son Güncelleme

İngiltere'nin AB'den çıkışını düzenleyen taslak belgeye göre Londra yönetimi, Brexit anlaşması yürürlüğe girene kadar Türkiye ile AB arasında varılan göçmen mutabakatı kapsamındaki mali taahhütlerini yerine getirecek - Taslak belgede, İngiltere'ye AB ile Türkiye arasında yapılan göçmen mutabakatı çerçevesinde kurulacak birimlere katılma hakkı tanınıyor - Brexit'in hayata geçmesi beklenen 29 Mart 2019'dan itibaren Ankara Anlaşması'nın geçerliliği belirsizliğini koruyor

BRÜKSEL (AA) - YUSUF HATİP - İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışını (Brexit) öngören taslak belgede bir bölüm, göçmen mutabakatı kapsamında Türkiye'ye yapılacak mali yardımlara ve İngiltere ile Kıbrıs adasındaki vatandaşların durumuna ayrıldı. Ankara Anlaşması'nın akıbeti ise belirsizliğini koruyor.

İngiltere ile AB arasında anlaşmaya varılan 585 sayfalık taslak Brexit belgesinin 6'ncı bölümünde Türkiye'ye yapılacak mali yardımlar düzenleniyor.

"Türkiye'deki göçmenlere ilişkin taahhütler" başlığındaki maddeye göre İngiltere, Brexit anlaşması yürürlüğe girene kadar Türkiye ile AB arasında varılan göçmen mutabakatı kapsamındaki mali taahhütlerini yerine getirecek.

Söz konusu maddenin ikinci bendine göre ise İngiltere'ye AB ile Türkiye arasında yapılan göçmen mutabakatı çerçevesinde kurulacak birimlere katılma hakkı tanınıyor.

Türkiye ve AB arasında 18 Mart 2016'da imzalanan göçmen mutabakatına göre Brüksel, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin ihtiyaçlarına yönelik iki aşamada ödenmek üzere toplam 6 milyar avro taahhüdünde bulunmuştu.

- Ankara Anlaşması’nın akıbeti

Brexit anlaşma taslağında Türk vatandaşlarının İngiltere'de iş kurmasına imkan tanıyan Ankara Anlaşması'nın geçerliliğine ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmedi.

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında 1963'te imzalanan Ankara Anlaşması sadece İngiltere tarafından Türk vatandaşlarına iş kurma ve işletme hakkı verilmesi şeklinde uygulanıyor.

Brexit'in hayata geçmesi beklenen 29 Mart 2019'dan itibaren Ankara Anlaşması'nın geçerliliğini koruyup korumayacağı belirsiz kaldı.

Bazı hukukçular, İngiltere'nin AB'den ayrılmasından sonra Ankara Anlaşması ile tanınan iş vizesi uygulamasının devamı için Türkiye ile İngiltere arasında ayrı bir anlaşma yapılması gerekliliği doğabileceği yorumunu yapıyor.

AB ile İngiltere arasında Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yaklaşık 40 milyar sterlinlik "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

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