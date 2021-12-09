HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere Başbakanı Boris Johnson 7. kez baba oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson 7. kez baba oldu

09.12.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile eşi Carrie Johnson'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi. Başbakan Johnson'ın 2018'de biten son evliliğinden 4, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu olduğu biliniyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson 7. kez baba oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile eşi Carrie Johnson'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi.

Çiftin Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Başbakan ve Bayan Johnson, bugün erken saatlerde Londra Hastanesi'nde sağlıklı bir kız çocuğunun doğumunu duyurmaktan mutluluk duyuyorlar" ifadesini kullandı.

Anne ve bebeğin sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirten Sözcü, "Çift, tüm bakım ve destekleri için İngiltere Sağlık Sisteminin (NHS) harika doğum ekibine teşekkür ediyor." dedi.

YEDİNCİ KEZ BABA OLDU

Johnson’ın eşi Carrie Symonds, ilk çocuklarını 29 Nisan’da Londra'daki bir hastanede dünyaya getirmiş, çiftin erkek çocuğu olmuştu.

Başbakan Johnson'ın 2018'de biten son evliliğinden 4, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu olduğu biliniyor.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da kan donduran olay! Gardıroptan çıkardılarAdana'da kan donduran olay! Gardıroptan çıkardılar
PARTNER "Evet, ihanet ettim" "Evet, ihanet ettim"
Rusya'dan Türkiye'ye ikinci S-400 sevkiyatına ilişkin açıklamaRusya'dan Türkiye'ye ikinci S-400 sevkiyatına ilişkin açıklama
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret ne olacak? İşçi ve işverenin talebi belli oldu

Asgari ücret ne olacak? İşçi ve işverenin talebi belli oldu

Özel hayatıyla gündem olmuştu! Olay gönderme!

Özel hayatıyla gündem olmuştu! Olay gönderme!

Yeni kararı duyurdular! Ömür boyu yasak

Yeni kararı duyurdular! Ömür boyu yasak

Pişkin sözler: Öldürmek isteseydim öldürürdüm

Pişkin sözler: Öldürmek isteseydim öldürürdüm

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Aylardır kâbusu yaşıyor! ''Her şey çürük et gibi kokuyor''

Aylardır kâbusu yaşıyor! ''Her şey çürük et gibi kokuyor''

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu

Öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşmalar!

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşmalar!

İğrenç olay! İki doktor, iki kadın meslektaşına tecavüz etti

İğrenç olay! İki doktor, iki kadın meslektaşına tecavüz etti

Esnafın kâbusu olmuştu! Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılar

Esnafın kâbusu olmuştu! Günlerce nöbet tutup böyle yakaladılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.