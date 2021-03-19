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İngiltere Başbakanı Johnson AstraZeneca aşısı oldu

19.03.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüse karşı geliştirilen AstraZeneca aşısının ilk dozunu yaptırdı.

İngiltere Başbakanı Johnson AstraZeneca aşısı oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı. 56 yaşındaki Johnson’a aşı, geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı başkent Londra’da bulunan St. Thomas Hastanesi’nde verildi. Aşıyı yaptırırken hiçbir şey hissetmediğini söyleyen Johnson, aşının "çok iyi ve hızlı" bir şekilde uygulandığını ifade etti. Johnson ayrıca, aşı için hastaneye çağrılan kişilerin aşı olmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Johnson, aşıyı yaptırdıktan sonra sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, "AstraZeneca aşısının ilk dozunu yaptırdım. Bunun gerçekleşmesine yardımcı olan tüm bilim insanlarına, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) personeline ve gönüllülere teşekkür ederim. Aşı olmak çok özlediğimiz eski günlere dönmek için yapabileceğimiz en iyi şey" dedi.

ingiltere

AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşmasına neden olduğu iddialarına karşı aşının güvenli olduğunu tekrar belirten Johnson, daha önce bu aşıdan yaptıracağını açıklamıştı. Bugün ilk aşı dozunu yaptıran Johnson ile birlikte Birleşik Krallık genelinde toplam aşılanma sayısı 26 milyonu aştı. Sağlık Bakanlığı aşının ikinci dozunu alan kişi sayısının ise 2 milyona ulaştığını duyurdu.

Öte yandan aşının kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphelerine karşı Avrupa İlaç Ajansı (EMA) geçtiğimiz salı günü aşının "güvenli ve etkili" olduğunu açıklamıştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) da aşının güvenli olduğunu ve insanların aşı randevularına gitmeleri gerektiğini söylemişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere

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