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İngiltere Başbakanı Johnson'dan Rusya'ya uyarı: Ukraynalılar, Çeçenistan gibi direnecek

26.01.2022 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i uyararak, "Eğer Rusya savaşı seçerse, birçok Rus annenin oğlu eve dönemeyecek" dedi. Çeçenistan örneği de veren Johnson, "Ukraynalılar şiddetli bir şekilde direnecektir. Direnişlerinin Çeçenistan'daki çatışmaya benzer şekilde inatçı ve kan dolu olacağına inanıyorum. Tarih de bunu gösteriyor" dedi. Johnson olası bir işgal durumunda İngiltere'nin de asker göndermeye hazır olduğu mesajını da verdi.

İngiltere Başbakanı Johnson'dan Rusya'ya uyarı: Ukraynalılar, Çeçenistan gibi direnecek

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilim tüm dünyanın gündeminde yer alıyor. ABD'nin, Ukrayna krizine karşı 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiğini açıklamasından sonra bölgede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda İngiltere'nin de NATO'ya asker göndermeye hazır olduğunu söyledi.

İNGİLTERE ASKERİ DESTEK SAĞLAYACAK

Boris Johnson parlamentoda yaptığı konuşmada Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Johnson, "Rusya Ukrayna'yı işgal ederse Avrupa'daki müttefiklerimizi korumak için NATO'nun yeni konuşlandırmalarına katkıda bulunmaya çalışacağız" dedi. Rusya'nın Ukrayna sınırında 100 bin Rus askeri konuşlandırması üzerine İngiltere'nin askeri destek sağlayacağını vurgulayan Johnson, İngiltere'nin Estonya'da NATO birliklerine liderlik ettiğini de söyledi. Johnson, İngiltere ordusunun 2015'ten bu yana 21 bin Ukrayna askerini eğittiğini hatırlattı.

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"BİRÇOK RUS ANNENİN OĞLU EVE DÖNEMEYECEK"

Johnson, "Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa bunun ardından ortaya çıkacak trajediyi düşünürken ürperiyorum. Ukraynalılar ülkelerini savunmak için her türlü yasal hakka sahiptir. Direnişlerinin Çeçenistan'daki, Bosna'daki veya Avrupa'nın 1945'ten bu yana katlandığı diğer herhangi bir çatışmaya benzer şekilde inatçı ve kan dolu olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i uyararak, "Eğer Putin kan dökme yolunu seçerse Ukraynalılar şiddetli bir şekilde direnecektir. Tarih de bunu gösteriyor. 2014'te ülkelerini savunmaya çalışan Ukraynalılar daha güçlenmiş savaş yetenekleriyle savaşmaya kararlı olacaktır. Eğer Rusya bu yolu seçerse bir çok Rus annenin oğlu eve dönemeyecek" ifadelerini kullandı.

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RUSYA'YA EKONOMİK YAPTIRIM VURGUSU

Johnson ayrıca, İngiltere ve müttefiklerinin Rusya'ya "ağır ekonomik yaptırımlarla" yanıt vereceğini vurguladı. Johnson, İngiltere'nin yaptırım uygulamak yoluyla caydırıcılık kullanarak savaşı engellemek için ABD ve Avrupalı müttefiklerle aylardır çalıştığını söyledi. Johnson, ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve AB liderleri ile beraber Rusya'ya karşı daha önce yapılan herhangi bir yaptırımdan "daha ağır, koordineli ve şiddetli ekonomik yaptırımlar" uygulayacakları konusunda anlaştıklarını belirtti. Yaptırımlar konusunda İngiltere ve müttefiklerinin hızlı hareket edeceğini söyleyen Johnson, "Yaptırımların caydırıcı etkisini en üst düzeye çıkarmak için bu tedbirlerin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması gerektiği konusunda anlaştık" dedi.

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"DİPLOMATİK ÇÖZÜM MÜMKÜN"

Johnson Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bu yana Avrupa'da kazanılan özgürlüklerin korunması gerektiğini söylerken, Rusya'nın Ukrayna'yı silahla tehdit ettiğini, ancak yine de diplomatik bir çözümün mümkün olduğuna inandığını söyledi. Johnson, Aralık ayı ortasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuştuğunu ve Putin'e NATO'nun Rusya'yı kuşatma veya başka bir şekilde tehdit etme gibi bir düşüncesinin olmadığını söylediğini belirtti. Johnson, Putin'e "Ancak Ukrayna'nın elbette Rusya'nınki gibi eşit bir hakka sahip olduğunu" söylediğini de ifade etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Rusya Ukrayna
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