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İngiltere Başbakanı Johnson: Karantina dahil tüm Covid kısıtlamalarını bu ay kaldırmayı planlıyoruz

09.02.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, testi pozitif çıkanların kendilerini beş gün süreyle izole etme zorunluluğu dahil tüm Covid kısıtlamalarını bu ay içinde kaldırmayı planladıklarını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Johnson: Karantina dahil tüm Covid kısıtlamalarını bu ay kaldırmayı planlıyoruz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, testi pozitif çıkanların kendilerini beş gün süreyle izole etme zorunluluğu dahil tüm Covid kısıtlamalarını bu ay içinde kaldırmayı planladıklarını açıkladı.

Daha önce kısıtlamaların 24 Mart'ta kaldırılacağı açıklanmıştı.

Ancak Johnson bugün Avam Kamarası'nda milletvekillerine bilgi verirken "verilerdeki cesaret verici eğilimin devam etmesi halinde mevcut kısıtlamaların bir ay önceden kaldırılabileceğini'' söyledi.

Johnson, parlamentonun aradan sonra çalışmalarına yeniden başlayacağı 21 Şubat'ta hükümetin yeni "Covid'le yaşama'' stratejisini açıklamayı umduğunu belirtti.

Vaka sayıları düşüyor

İngiltere'de vaka sayıları Ocak başından bu yana düşüyor.

Resmi verilere göre dün Covid testi pozitif çıkanların sayısı 66.183. Hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 314.

Hastanelerde toplam 1.421 kişinin Covid tedavisi gördüğü belirtiliyor.

İngiltere'de 12 yaşın üstündekilerin yaklaşık yüzde 85'i en az iki doz aşı yaptırmış durumda.

Bu ay İngiltere'ye gelenler için uygulanan kurallar da hafifletilecek.

11 Şubat'tan itibaren ülkeye gelecek aşılı kişilerin Covid testi yaptırması gerekmeyecek.

Aşısı olmayanların evde kendilerini izole etme koşulu kaldırılacak. Ancak bu kişilerden test yaptırmaları istenecek.

Birleşik Krallık'ı oluşturan İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler de koronavirüs kuralları farklılık gösteriyor.

İngiltere'de -Kuzey İrlanda'da olduğu gibi- hastalık belirtisi gösterenler ya da Covid testi pozitif çıkanların derhal kendilerini izole etmeleri gerekiyor.

24 saat arayla yapılmış iki antijen testi de negatif çıkanlar beş gün içinde izolasyondan çıkabiliyor.

İskoçya ve Galler'de ise bu süre yedi gün.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere
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