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İngiltere Başbakanı Johnson, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 23:48 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Johnson, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile petrol tesislerini hedef alan saldırıyı görüştü.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson, Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Johnson, görüşmede İngiltere'nin Aramco petrol tesislerine yapılan saldırıyı kınadığını ve Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu söyledi.

Saldırı konusunda müşterek karşılığın önemini yineleyen Johnson, Selman'ı uluslararası ortaklarla çalışmayı sürdürmeye çağırdı.

- Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı 10 drone ile kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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Boris Johnson ingiltere Muhammed bin Selman petrol Suudi Arabistan

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