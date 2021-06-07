İngiltere'de bir çiftçi, iş makinesi ile otomobili ters çevirdi

İngiltere'nin Durham kentinde bir çiftçi, iş makinesi ile korku saçtı. Durham Kontluğu'nda babası Stephen Hooper'a ait çiftliğin önüne geçtiğimiz cumartesi günü bir otomobilin park etmesinin ardından Robert Hooper, ilk başta araç sahibinden aracını çekmesini istedi.

SİNİRLENİP İŞ MAKİNESİNE BİNDİ

Sürücünün aracını çekmemesinin ardından Robert, çiftliğin önündeki aracı kaldırmak için iş makinesi kullandı. İlk olarak yolda başka araç gelip gelmediğini kontrol eden Robert, İş makinesiyle aracı kaldırıp ters çevirdi.

ARAÇ SAHİBİNİ DE FIRLATTI

Araç sahibinin ise o anlarda kendisini durdurmaya çalışması üzerine Robert, iş makinesi ile araç sahibine çarparak yol kenarına fırlattı. Yaşanan olaya ilişkin yapılan ihbarların ardından polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, Robert'ın otomobili ters çevirdiği anlar çevredeki vatandaşların telefon kameralarına anbean yansıdı. (İHA)

