İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz!

Ulusal standartları belirleyen polis kolejinin pazartesi günü yayınladığı kılavuza göre, açığa çıkma tehdidini en aza indirgeyecek şekilde söz konusu ilişkinin kısa mümkün olduğu kadar kısa tutulması ve yaşanan durumun derhal üst düzey yetkilendirme görevlilerine bildirilmesi gerekiyor.

2015 yılında Metropolitan Polisi’nin tazminat ödemesine ve gizli polislerin “istismarcı ve manipülatif” ilişkiler kurdukları yedi kadından özür dilenmesine neden olan bir skandala rağmen yeni düzenleme hayata geçti.

Buna rağmen rehberde şüphelilerle ilişkilerin yasak olduğu belirtilirken, gizli bir operasyondan ödün vermemek için cinsel temas ve iletişim kabul ediliyor; bu yönteme yalnızca istisnai durumlarda başvurulması gerektiğinin altı çiziliyor.

"Gereklilik vaziyet" ve "istisnai durumun" ne olduğunu polis memurlarının belirleyeceği kılavuzda aynı zamanda şu ifadeler de yer aldı:

"Gizli görevli bir memur, samimi bir cinsel ilişkiye girerse (örneğin, yapmamaları halinde kendilerine ve/veya başkalarına yönelik acil bir tehdit algılarsa), bu faaliyet tehdidi azaltmak için gerekli asgari davranışlarla sınırlandırılacaktır."