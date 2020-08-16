HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere’de koronavirüs nedeniyle açık hava sinemaları yaygınlaşıyor

İngiltere’de koronavirüs nedeniyle açık hava sinemaları yaygınlaşıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 16.08.2020 14:37 | Son Güncelleme

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı uygulanan tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında restoranların ve barların yanı sıra kafeler, kuaför dükkanları, açık hava spor salonları, oyun parkları, müzeler, kütüphaneler ve galeriler sosyal mesafe kurallarına uymak şartı ile kontrollü şekilde yeniden hizmet vermeye başladı.

İngiltere’de koronavirüs nedeniyle açık hava sinemaları yaygınlaşıyor

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı uygulanan tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında restoranların ve barların yanı sıra kafeler, kuaför dükkanları, açık hava spor salonları, oyun parkları, müzeler, kütüphaneler ve galeriler sosyal mesafe kurallarına uymak şartı ile kontrollü şekilde yeniden hizmet vermeye başladı. Sinema salonlarının hala kapalı olduğu ülkede, açık hava sinemalarına ilgi artıyor.

İngiltere’de koronavirüs önlemleri gevşetilmeye başlandı. Restoranların ve barların yanı sıra kafeler, kuaför dükkanları, açık hava spor salonları, oyun parkları, müzeler, kütüphaneler ve galeriler sosyal mesafe kurallarına uymak şartı ile kontrollü şekilde yeniden hizmet vermeye başladı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki sinema salonları ise virüse karşı hala kapalı tutuluyor. Amerika’da ortaya çıkan ‘Arabalı Sinema’ (Drive-in Movie, Drive-in Film Club) Londra'da sinemaların kapalı olması nedeniyle büyük ilgi görüyor. Londra'daki toplu mekanlarda, mesafe göstergeleri, dezenfeksiyon cihazlarının bulunması ve bazı masaların boş bırakılması gibi önlemler alınsa da yine de restoran, bar ve kafeler fazla ilgi görmüyor, çoğu yer ve sokaklar salgın öncesine oranla büyük oranda boş kaldı.

"KENDİNİZİ HAPİSTE BULABİLİRSİNİZ"

Başbakan Boris Johnson, yaptığı açıklamada, bar ve restoranların İngiltere çapında yeniden açıldığını belirterek, "Herkesin sosyal mesafe kurallarına uyması, kesinlikle hayati öneme sahip. Beraberce çok çalışıp çok sayıda hayat kurtardık. Toplum içerisinde kurallara bağlı kalın, birbirinizden uzak durun ve gün içinde ellerinizi defalarca yıkayın" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı da İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, "Yasaları ihlal ederseniz kendinizi hapiste bulabilirsiniz" uyarısında bulundu. Sınırların gevşetilmesi adımları kapsamında ibadet yerlerinde sınırlı giriş uygulanıyor, düğün törenlerine de ‘en fazla 30 kişi’ koşuluyla izin veriliyor. Londra'da spor salonları, yüzme havuzları ve bowling salonları kapalı kalmaya devam ediyor.

Covid-19 nedeniyle 45 binden fazla kişinin öldüğü İngiltere, can kaybı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD ve Brezilya, Hindistan ve Meksika’dan sonra beşinci sırada yer alıyor.

“İNGİLTERE KORONAVİRÜS KONUSUNDA SINIFTA KALDI”

İngiltere’de bulunan Türk vatandaşları, insanların koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında özellikle maske kullanımına dikkat etmediğini belirtti. İstanbul’dan Londra’ya gelen Türk vatandaşı, “Üç gün önce geldim Londra’ya, İstanbul’daydım. İstanbul’daki, Türkiye’deki önlemler ile buranın hiçbir alakası yok. Türkiye’de çok sıkı tutuluyor iş. Maskesiz kimse gezmiyor. Burada havalimanında, hiçbir yerde maske takıldığına şahit olmadım. Bazı insanlar var, onlar da muhtemelen İngiliz değiller. Bu konuda bence İngiltere sınıfta kaldı. Türkiye’deki önlemlerle arada çok büyük farklar var” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Koronadan öldü denilen Türk doktor, Türkiye’de tedavideymişKoronadan öldü denilen Türk doktor, Türkiye’de tedavideymiş
Emre Gönlüşen kimdir? Emre Gönlüşen neden öldü?Emre Gönlüşen kimdir? Emre Gönlüşen neden öldü?

En Çok Okunan Haberler

Flaş açıklama: 200 bin insan hayatını kaybedebilir
Flaş açıklama: 200 bin insan hayatını kaybedebilir
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
'Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu' yorumuna yanıt
'Kimse bu kadar sürmesini beklemiyordu' yorumuna yanıt
Yüz yüze eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
Yüz yüze eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama
Kocaeli'de yolcu otobüsü alev aldı!
Kocaeli'de yolcu otobüsü alev aldı!

İlginizi Çekebilir

En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor

Diğer Haberler

Bulgaristan’da öldü denilen Türk doktor, Türkiye’de tedavideymiş
Koronadan öldü denilen Türk doktor, Türkiye’de tedavideymiş
Göstericinin vurulma anı ortaya çıktı!
Göstericinin vurulma anı ortaya çıktı!
Kremlin Sarayı üzerinde LGBTİ bayrağı uçurdular
Kremlin Sarayı üzerinde LGBTİ bayrağı uçurdular
Brezilya'daki Kurtarıcı İsa heykeli yeniden açıldı
Brezilya'daki Kurtarıcı İsa heykeli yeniden açıldı
NASA, Antalya'daki tarım arazilerinin fotoğrafını paylaştı
Antalya'daki tarım arazileri uzaydan görüntülendi
Ünlü çizgi filmin yaratıcısının oyuncağa tecavüz videosu infial yarattı
Oyuncak bebeğe tecavüz videosu infial yarattı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.