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İngiltere'de koronavirüsle mücadele yeni karar! Pozitiflere karantina kalkıyor

20.01.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsle mücadele tüm dünyada sürerken, yeni kararlar da gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de İngiltere'de yaşandı. Ülkenin Sağlık Bakanı Sajid Javid, koronavirüs testi pozitif çıkan kişilere uygulanan karantina zorunluluğunu kaldırmayı düşündüklerini belirterek, "Hükümet kişisel karantinayı kaldırmayı düşünüyor" dedi.

İngiltere'de koronavirüsle mücadele yeni karar! Pozitiflere karantina kalkıyor

2 yıldır hayatımızda olan koronavirüsle mücadele tüm dünayda sürüyor. Aşılama sayesinde kısmen kontrol altına alınan salgında, ülkeler birer birer aldıkları kararları yumuşatmaya başladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün Covid-19 kısıtlamalarının hafifletildiğini duyurmasının ardından Sağlık Bakanı Sajid Javid, Başbakanlık Ofisinde basın toplantısı düzenleyerek konuyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Javid bundan sonraki sürece yönelik, "Hükümet kişisel karantinayı kaldırmayı düşünüyor" diyerek Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin uygulamak zorunda olduğu karantina kurallarının kaldırılabileceğini söyledi. Ancak şu anda Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin karantina uygulamasının bir gereklilik olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Javid, "Hükümet konuyu gözden geçirecek, şu anda bu konuda kesin bir karar yok" dedi. Bakan Javid, karar alınması halinde karantina zorunluluğunun Mart ayında kalkabileceğini belirtti. Javid, "Grip olan kişilerin yasal olarak kendilerini karantinaya almaması gibi benzer bir şekilde Covid-19 ile yaşamanın bir yolunu bulmalıyız" dedi.

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"İNGİLTERE COVID-19"A KARŞI YENİ BİR BÖLÜME GEÇTİ"

Javid, kısıtlamaların hafifletilmesiyle İngiltere'nin Covid-19'a karşı mücadelesinde "yeni bir bölüme" geçtiğini ifade ederek, "Bu hepimizin gurur duyabileceği bir an" dedi. Javid, İngiltere'nin Covid-19 aşılama programındaki başarısıyla Avrupa'da en çok güçlendirici aşı uygulayan ülke olduğunu söyledi. İngiltere'nin Avrupa'da uygulanan katı kısıtlama kurallarından daha farklı bir yol izlediğini söyleyen Javid, "Bu sayede İngiltere Avrupa'daki en açık ülke ve daha da ileriye gitmeye kararlı" diye konuştu. Javid, 2021 yaz aylarında hafifletilen kısıtlama kurallarına atıfta bulunarak, "Bu bize Covid-19 ile yaşamayı öğrenmeye nasıl başlayabileceğimizi gösterdi" şeklinde konuştu.

"OMICRON ARTIK GERİ ÇEKİLİYOR"

Javid, hükümetin Covid-19'un yayılmasına karşı uyguladığı B Planı kurallarının Omicron mutasyonu ile mücadelesi için "fazladan zaman verdiğini" ve en son verilerin Omicron'un "geri çekildiğini gösterdiğini" söyledi. Javid, aynı şekilde ülke genelinde virüs nedeniyle hastanedeki hasta sayısının düştüğünü ve yoğun bakımdaki hasta sayısının temmuz ayındaki seviyelerde olduğunu belirtti.

B PLANINDAN A PLANINA GEÇİLDİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün yaptığı açıklamada ülkede uygulanan kısıtlamaların hafiflediğini duyurmuştu. Johnson, evden çalışma önlemleri, maske zorunluluğu ve Covid-19 pasaportunun perşembe günü itibariyle kaldırılacağını belirtmişti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere karantina
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