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İngiltere'de Kovid-19 vakaları artıyor! 6 Şubat'tan bu yana en yüksek vaka sayısı

23.06.2021 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de son 24 saatte 16 bin 135 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesiyle 6 Şubat'tan bu yana en yüksek rakama ulaşıldı.

İngiltere'de Kovid-19 vakaları artıyor! 6 Şubat'tan bu yana en yüksek vaka sayısı

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'dan ölenlerin toplam sayısı ise 128 bin 27'ye yükseldi.

İngiltere’de Şubat ayından bu yana en yüksek günlük vakaİngiltere’de Şubat ayından bu yana en yüksek günlük vaka

Bugün tespit edilen 16 bin 135 vaka sayısı, İngiltere'de 18 bin 262 vakanın açıklandığı 6 Şubat'tan bu yana görülen yüksek vaka sayı olarak kayıtlara geçti.

İNGİLTERE'DE AŞILAMA

İngiltere'de ilk doz aşı yaptıranların toplam sayısı 43 milyon 448 bin 680'e, ikinci doz aşıyı olanların toplam sayısı ise 31 milyon 740 bin 207'e ulaştı. Ülkede yetişkin nüfusun yüzde 80,1'i ilk, yüzde 58,2'si de ikinci doz aşıyı olmuş durumda.

Ülkede 17 Haziran'da 11 bin 7 Kovid-19 vakası görülmesiyle şubat ayından beri ilk kez 11 bin sınırı aşılmıştı.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının, "Alfa" (İngiltere) varyantını geride bırakarak ülkede en baskın tür haline geldiğini duyurmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere
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