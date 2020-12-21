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İngiltere’de mutasyona uğrayan Covid-19 Ukrayna’ya da sıçradı

21.12.2020 22:32 | Son Güncelleme:
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İngiltere’de mutasyona uğrayan Covid-19 Ukrayna’ya da sıçradı

Ukrayna’nın batısında bir erkek hastada İngiltere’de ortaya çıkan korona virüsün mutasyona uğramış türünün tespit edildiği bildirildi.

İngiltere’de ortaya çıkan ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen Covid-19’un mutasyona uğramış türü tüm dünyada endişeye neden oldu. Bulaşıcı Hastalık Doktoru Viktor Petrov, Ukrayna’nın batı bölgesinde bir hastada mutasyona uğramış Covid-19 türünün tespit edildiğini açıkladı. Petrov, “Nikolay isimli hastam işi gereği Çekya’ya gidip geliyor. İngiltere’nin duyurduğu mutasyona uğramış yeni tip korona virüse yakalandı. Zakarpatya bölgesinde bu virüsün görüldüğünü doğrulama şansım da oldu. Bu virüs grip ve Hepatit C gibi çok hızlı yayılıyor” dedi.

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Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) Temsilcisi Nikolay Toçitskiy yaptığı açıklamada, “İngiltere’de ortaya çıkan virüsün mutasyona uğramış haliyle ilgili Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Avrupa Sağlık Güvenliği Komisyonu ve Avrupa Komitesi ile günlük bilgi alışverişi ve iletişim halindedir. Sağlık Bakanlıklarındaki uzmanlar tarafından konu doğrudan ele alınmıştır” demişti.

Mutasyona uğrayan Covid-19 türü şu ana kadar İngiltere, Danimarka, Hollanda, Avustralya, Güney Afrika ve İtalya’da tespit edildi. (İHA)

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